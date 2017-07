Fußball Wenn der Schiedsrichter mal kurz weg muss Der SV 52 Zschaitz hat sein Kleinfeldturnier gewonnen. Das aber nur dank der besseren Tordifferenz.

Lok-Torhüter Daniel Werner streckt sich vergeblich. Colin Hausmann trifft für den SV Ostrau. © Frank Korn

Zum Vereinsfest des SV 52 Zschaitz gehört Fußball einfach dazu. Zum 65-jährigen Bestehen des Sportvereins hatten die Verantwortlichen ein Kleinfeldturnier organisiert. SV Ostrau, ESV Lok Döbeln und eine gemischte Mannschaft aus Ostrauer und Zschaitzer Spielern traten neben einem Team des Gastgebers an.

Der Spaß stand eindeutig im Vordergrund. So liefen im Team des SV Ostrau zwei Jungs mit auf. Einer von ihnen, Colin Hausmann, erzielte im Spiel gegen Lok Döbeln sogar zwei Tore. Und die Vorlage zum zweiten Treffer kam von seinem Vater Marcus, der in der Kreisoberliga für den SV Ostrau auf Torejagd geht. Trotz der Torjägerqualitäten von Vater und Sohn Hausmann reichte es für die Ostrauer nur zum vierten Platz. Den Turniersieg sicherte sich Gastgeber SV 52 Zschaitz dank der besseren Tordifferenz. Auch dank eines klaren 4:0-Erfolges gegen die gemischte Mannschaft, die Zweiter wurde. Für diese Partie hatte sich der Zschaitzer Bürgermeister Immo Barkawitz als Schiedsrichter zur Verfügung gestellt. Mittendrin musste er aber weg, um organisatorische Dinge zu erledigen. Kein Problem, Ronald Göllnitz übernahm und das Spiel lief weiter. „Die Akteure haben es locker genommen. Wir hatten viel Spaß“, so Barkawitz. (DA/fk)

