Wenn der Platz nicht für alle reicht Die Nöthnitzer Straße ist eine wichtige Verbindung im Dresdner Süden. Für Radfahrer wird sie zur Gefahr.

Busse, Autos, Radfahrer, Fußgänger – auf der Nöthnitzer Straße ist viel los. Nun soll die Straße sicherer werden. © René Meinig

Immer zur Mittagszeit wird die Helmholtzstraße zum Trichter. Fußgänger strömen die schmale Verbindung zum Campus der TU Dresden hinab. Dazwischen schlängeln sich Radfahrer. Wild kreuzen sie die Straße. Einen Überweg gibt es nicht. Dabei sind immer mehr Fußgänger, Radfahrer, Autos und auch Fahrgäste einer Buslinie auf der Nöthnitzer Straße unterwegs.

Die Lage: Der Platz auf der Straße wird immer knapper

Immer mehr Wissenschaftler arbeiten in den Instituten entlang der Nöthnitzer Straße. Gerade wieder ist ein Neubau fertig geworden. An der Ecke zur Helmholtzstraße forschen nun die Photophysiker der TU Dresden. In den Sporthallen trainieren täglich Hunderte Sportler. Viele von ihnen laufen irgendwann am Tag zwangsläufig über die Straße. Das wird immer schwerer. Die Busse der Linie 85 fahren hier alle 20 Minuten. Dazu kommen 7 000 Autos pro Tag und Fahrtrichtung. Davon sind vier Prozent Schwerlastverkehr.

Das Problem: Straße wird für Radfahrer gefährlicher

Zwischen Bussen und Autos schlängeln sich die Radfahrer. Für sie haben die Verkehrsplaner die Fahrbahn freigegeben. Zwischen Bergstraße und Münchner Straße können Radler zudem den nördlichen Gehweg für Zweiräder nutzen. Der Radweg, der ursprünglich auf der Nordseite der Straße vorgesehen war, wurde vor Jahren zum Parken freigegeben. Daran ändern wird sich erst einmal nichts. Stellplätze sind rar im gesamten Campus-Areal. Dabei sind in Spitzenstunden bis zu 100 Radfahrer auf der Straße unterwegs. Das hat eine Messung im Sommer 2013 ergeben.

Der Konflikt: Rathaus-Experten lehnen neuen Radweg ab

Hoffnung für Radfahrer sollte das neue Radverkehrskonzept machen. Dort hat die Nöthnitzer Straße zwar eine hohe Priorität. Dennoch soll sich kaum etwas ändern. Ein Mangel wurde nicht festgestellt. Verstehen wollen das die Ortsbeiräte in Plauen nicht. Sie fordern, dass die Pläne geprüft werden.

Die Zukunft: Viele Baustellen verschärfen die Lage zusätzlich

Schon lange fordern Anwohner den Ausbau der Straße. Doch der ist schwer möglich. Mit jedem Neubau entlang der Trasse ist erneut ein Teil des Fußwegs oder zeitweise die Straße gesperrt. Dann müssen Leitungen gelegt und dafür die Fahrbahn oder Fußwege aufgebaggert werden. So ist ein neuer Wohnpark nahe der Bergstraße geplant. Gegenüber liebäugelt das Land Sachsen mit dem Bau eines Parkhauses. Ein weiteres Gebäude für die Rechnertechnik der TU Dresden ist ebenfalls geplant. Ansässige Forschungsinstitute wollen sich erweitern. Noch ist unklar, wann das Gebiet endgültig fertig ist. Der Bau der Straße könnte daher noch lange aufgeschoben werden.

Die Hoffnung: Stadt plant jetzt den Ausbau der Straße

Die Stadt ist dennoch nicht untätig. „Gegenwärtig werden beim Stadtplanungsamt Varianten für einen Ausbau der Nöthnitzer Straße zwischen Münchner Straße und Bergstraße untersucht“, sagt Stadtsprecher Karl Schuricht. Dabei gehe es auch um zusätzliche Radwege sowie bessere Möglichkeiten für Fußgänger, die Straße zu queren. Auch ein durchgängiger Gehweg auf der Südseite der Nöthnitzer Straße sei vorgesehen. Konkrete Angaben zu Kosten oder gar zum Baubeginn macht der Sprecher nicht. Zunächst sollen die Pläne fertig vorliegen.

zur Startseite