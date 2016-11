Wenn der Partner stirbt Kerstin P. muss den plötzlichen Verlust ihres Lebensgefährten verkraften. Das gelingt nur schwer. Auch den Kindern.

Die Trauer hat viele Gesichter. Ohne Hilfe kommen viele Hinterbliebene nicht zurecht. Sie brauchen einen „Lichtblick“ am Ende des Tunnels. © dpa

Da sitzt sie. Ihre Hände hilflos gefaltet. Während sie redet, muss sie immer wieder kurz durchatmen. Eigentlich will sie nicht weinen, aber es tut noch weh. Das mit dem Starksein, das gelingt ihr nicht so gut. Dabei ist es anderthalb Jahre her. Am 29. April 2015 starb ihr Lebensgefährte. Plötzlich. Unerwartet. Kerstin P. fand ihn in seinem Sessel in der Stube. Wahrscheinlich ein plötzlicher Herztod. Die gemeinsame achtjährige Tochter bekam alles hautnah mit. „Es ging ihm die Tage etwas schlecht, er war noch beim Arzt. Aber wer hat denn damit gerechnet?“, fragt sie immer noch verzweifelt. 51 Jahre alt wurde er nur.

Und diesen Anblick bekommt sie nicht aus dem Kopf. Auch wenn sie den Sessel lange aus der Wohnung verbannt hat – zu schrecklich ist die Erinnerung. Mit seinem Tod zieht die Verzweiflung ins Haus. Seitdem ist alles aus der Bahn. Kerstin P. aus einem Dorf bei Kamenz weiß das. Und kann doch nicht allzu viel dagegen tun. Der beiden gemeinsamen Kinder wegen hat sie sich irgendwann Hilfe gesucht, als es allein nicht mehr erträglich war. „Meine Eltern haben mich natürlich unterstützt, wo sie konnten. Doch diesen Schmerz und die Wut gegen die Welt und das Leben muss ich allein geregelt bekommen“, sagt sie. Auch und vor allem wegen der Kinder. Die brauchen sie noch mehr als zuvor. Es ist nicht einfacher geworden. Das Leben. Die Große muss die zweite Klasse wiederholen, weil sie das psychische Trauma nicht verarbeitet hat. „Sie ist auffällig. Es gibt Probleme“, sagt die Mutter leise.

So geht die Hilfe zurück 1 von 4 weiter Am 29. Oktober 2016 startete Lichtblick die 21. Spendenaktion. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich bitte an Sozialverbände, Sozialämter und gemeinnützige Vereine, mit denen Lichtblick zusammenarbeitet. Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de Post: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden www.lichtblick-sachsen.de Konto-Nummer: Ostsächsische Sparkasse Dresden IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

Finanzielle Sorgen

In der Trauerselbsthilfegruppe der Caritas in Kamenz hat Kerstin P. Verständnis gesucht. Und gefunden. „Eine prima Sache ist das“, sagt sie. Zum ersten Mal seit Langem keimt Hoffnung in ihr auf. Dass das Leben doch noch etwas anderes bereithält als nur Tränen und Kummer. Und sie merkt: Ich bin ja nicht allein mit den Problemen. Eine Familienbetreuerin unterstützt den dreiköpfigen Haushalt außerdem. Kerstin P.’s große Tochter aus einer früheren Beziehung lebt bereits außer Haus und studiert in der Ferne. Nur selten kommt sie heim. Die Mutter ist mit den Jüngsten allein. Neben den seelischen Problemen gibt es auch bald finanzielle. Der Verstorbene war der Verdiener in der Familie. Kerstin P. hat Hauswirtschafterin gelernt. Arbeitete seit der Geburt der Kinder aber nicht mehr. Nun bezieht sie schon länger Arbeitslosengeld II. Im Frühling ergab sich zwar die Möglichkeit einer Maßnahme bei der Gemeinde. Doch die lief bereits wieder aus. „Ich hoffe, dass es vielleicht im nächsten Jahr weitergeht. Denn mir tat vor allem auch gut, gebraucht zu werden“, meint sie. Oft joggt sie seit Kurzem. Geht viel mit dem Hund raus an die frische Luft. Das angemietete Haus auf dem Dorf ist ihr eigentlich kein angenehmer Ort mehr. Das spürt sie immer öfter. Doch ein Umzug kostet Geld. Und Überwindung.

Große Dankbarkeit

Ein geregelter Tagesablauf ohne Grübeln und Selbstzweifel wäre gut für sie. Auch die Kinder hätten eine optimistischere Mutter verdient. Das weiß Kerstin P. Sie arbeitet daran. Bis dahin würde sie ihrem Sohn und der Tochter gern ein paar mehr Wünsche erfüllen. Doch die Haushaltskasse ist leer. „Ich spare jetzt schon auf Weihnachten, um überhaupt Geschenke zu kaufen zu können. Man muss eben auf alles andere verzichten. Aber das tue ich gern“, sagt die 40-Jährige. Im Sommer ging die Waschmaschine plötzlich kaputt. Für andere Menschen wäre das sicherlich kein Problem. Doch Kerstin P. hat einfach kein Geld für eine neue. Die Betreuerin der Caritas wandte sich an die Aktion Lichtblick. Und 500 Euro flossen schnell und unkompliziert. „Ich bin so dankbar, dass es diese Möglichkeit für mich gab. Es ist nicht nur die Spende, die zählt, auch der Gedanke dahinter.“ Ihre kleine Familie wird irgendwann auf die Füße kommen. Psychologische Hilfe für die Kinder ist geplant. Eine weitere Mutter-Kind-Kur wäre schön. Und die unfassbare Trauer wird sich wandeln. „Ich kann mich ja nicht aufgeben. Ich weiß um meine Verantwortung.“

