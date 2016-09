Wenn der offizielle Grillplatz nicht legal ist Die Stadt hat an der Columbusstraße eine Grillstelle bauen lassen. Doch wer hier brutzelt, macht sich strafbar.

Dresdens neue Polizeiverordnung hat für Verwirrung gesorgt. Nur wegen einer Formalie mussten sich die Ortsbeiräte in Cotta überhaupt mit dem Schriftstück beschäftigen und haben dabei prompt ein folgenreiches Versäumnis entdeckt.

Der Stadtrat hatte im Frühjahr die alte Verordnung aus formalen Gründen neu beschließen müssen. Viele Formulierungen wurden einfach übernommen. Grund für große Änderungen gab es nicht. Kleine Änderungen wurden dagegen gemacht, informierte Jutta Gerschner nun den Ortsbeirat. So wurde der offizielle Grillplatz am alten Standort des Theaters Junge Generation gelöscht. Die Stelle gibt es nicht mehr. Nun stehen die neuen Werkstätten dort.

„Was ist denn aber mit dem Grillplatz am Columbusgarten?“, fragte der Grünen-Abgeordnete Alexander Bigga. 2014 hatte die Stadt an der Ecke Columbus-/Eichendorffstraße nicht nur einen Bürgergarten samt Wasserspiel einrichten lassen, sondern auch einen kleinen Platz pflastern lassen. Dort gibt es Bänke und einen festinstallierten Grill. Wer hier mit Freunden brutzelt, räumt seinen Müll danach wieder weg, auch die Kohle. Das klappt gut. Zudem kommt die Müllreinigung regelmäßig vorbei. Das Geld für die Anlage kam auch aus dem Sanierungsprogramm für den Stadtteil. Mit dessen Hilfe sollen Brachen in den Stadtteilen verschwinden. An der Columbusstraße ist das gelungen. Viele Löbtauer kommen gern hierher, zum Spielen, Ausruhen und Grillen.

Im städtischen Ordnungsamt hat sich dieser städteplanerische Erfolg wohl noch nicht herumgesprochen. Denn die Antwort der Ordnungshüterin auf die Frage aus dem Ortsbeirat überrascht. „Einen offiziellen Grillplatz gibt es nicht an dieser Stelle“, sagt Jutta Gerschner. „Doch!“, sind sich die Räte einig. Offiziell wird er jedoch erst, wenn er in der Polizeiverordnung auftaucht. Das jedoch sei bisher auch nach Rücksprache mit den anderen Ämtern nicht passiert, sagt Gerschner.

Anders gesagt: Wer hier grillt und vom Ordnungsamt kontrolliert wird, kann mit einer Strafe rechnen. Denn ohne Eintrag in der Polizeiverordnung wird aus der von der Stadt bezahlten Grillstelle nun eine illegale Grillstelle.

Daran soll sich jetzt etwas ändern. Mit großer Mehrheit haben die Cottaer Räte nun beantragt, die Grillstelle in die Verordnung aufzunehmen. Bis dahin drücken die Ordnungshüter vielleicht ein Auge zu, wenn sie vor Ort jemanden am Grill „erwischen“.

