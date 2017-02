Wenn der OB die Kappe aufzieht Die Geilen E’s sind nicht weit, wenn es wild hergeht. Am Donnerstag stürmte das Weibervolk wieder einmal das Rathaus. Dort ist man für alle Eventualitäten gerüstet.

Vögelgrippe-Sperrbezirk im OB-Zimmer? Die Geilen E’s sind los ... © René Plaul

Eigentlich gilt in kommunalen und staatlichen Behörden striktes Alkoholverbot. Von Ausnahmen abgesehen. Im Kamenzer Rathaus ist das im Jahreskreis der 11.11., also der Start in die Karnevalsaison, und kurz vor ultimo die Weiberfastnacht, die immer am letzten Donnerstag vor Aschermittwoch stattfindet. Bevor die Geilen E‘s, also die KKC-Abteilung der Alten Weiber zwischen Zank- und Vergnügungssucht, beim OB aufschlagen, stapeln sich im Vorzimmer bereits Sekt und Eierlikör. Und das Stadtoberhaupt und sein Chefsekretariat steht etwas unruhig im Raum und legt das Ohr an die Tür: „Wo kommen sie denn?“ Die älteste aller Faschingsfragen „Wolle mer se reilasse?“ wird natürlich längst nicht mehr gestellt. Wer, bitte schön, wollte ernsthaft Erika, Edeltraud, Elinor und Erdmuthe den Zutritt in das Heiligtum kommunaler Macht verwehren? Wir sind doch nicht lebensmüde!

Und dann sind sie da. Die Audienz beim OB wird diesmal mit einem amtlichen Akt begonnen. An Türen und Fenster kommt das Warnschild „Vögelgrippe-Sperrbezirk“, allerdings etwas zu spät. Einige aus dem Weibervolk verweigern Umarmung und Schmatzer, weil sie sich bereits angesteckt fühlen. Womöglich mit einem grippalen Infekt, was der Sangeskraft freilich keinen Abbruch tut. Und auch in die „Give-Peace-A-Chance“-Hocke schafft es das Weibsvolk noch ohne Probleme. Zum Trommelfeuer „Rock mit mir!“ Das klappt sogar ohne Gitarrenbegleitung, die diesmal krankheitsbedingt wegfällt. „Wenn der OB in Kamenz die Kappe aufzieht/ dann singen die Narren ein lustiges Lied./ Nun ist bei uns wieder Karnevalszeit/ 30 Jahre, komm, das feiern wir heut!“ Tatsächlich ist der KKC in der 30. Saison dabei, und dieses Jubiläum war im Grunde auch das Motto der diesjährigen Fünften Jahreszeit.

Was schon beim politisch-karnevalistischen Frühschoppen aufgefallen ist – die Kamenzer Pappnasen haben derzeit nur relativ wenig auszusetzen an Roland I. Eine der Geilen E‘s kommt sogar ins Schwärmen: „Roland – der durch seine Kühnheit Berühmte! Du bis mutig, charmant und ein hervorragender strategischer Denker!“ Das bekommt der OB quasi schriftlich, und weiter im Klappentext heißt es: „Mit deiner lockeren, witzigen Art eroberst du die Herzen deiner Mitmenschen im Sturm ...“ Anders sind die jüngsten Erfolge am Batterie- und Schulstandort auch kaum zu erklären. Wobei sie natürlich auf fruchtbaren Boden fallen. Die E-Mobilität brummt hier und da, und selbst die kleine Aufladesäule hinterm Kamenzer Rathaus wird neuerdings noch stärker nachgefragt. Erika: „Können wir uns nachher gleich an der Box unsere Batterien wieder aufladen?“ Der OB: „Natürlich. Bei 220 Volt wird es nicht lange dauern, bis ihr wieder rhythmisch zuckt.“ Zum mitreißenden Singsang: „Auf geht‘s, jetzt ist‘s wieder so weit. Auf geht’s, heute wird nichts bereut!“ Der Zug der wilden Weiber führt anschließend quer durch die Stadt. Auch in die Räume der SZ-Redaktion. Doch darüber hüllen wir uns in Schweigen ...

