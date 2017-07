Wenn der Notruf teuer wird Bei verschuldeten Feuerwehreinsätzen können Verursacher zur Kasse gebeten werden. Niesky hat das klar geregelt.

Mit einem Spreizer öffnen Nieskyer Feuerwehrleute die Tür eines durch einen Unfall beschädigten Autos, damit der Notarzt sich um die Insassen kümmern kann. Auch bei technischen Hilfeleistungen können Verursacher zur Kasse gebeten werden. © Jens Trenkler

Wenn plötzlich Rauch aus einem Gebäude aufsteigt, bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Rufe ich die Feuerwehr oder nicht? Eine Rolle spielt häufig die Sorge, auf der Abrechnung eines Einsatzes sitzen zu bleiben. Doch wann dürfen Gemeinden die Kosten für einen Feuerwehreinsatz weitergeben? Simone Sturm leitet das Sachgebiet Ordnung und Sicherheit im Nieskyer Rathaus und sagt, dass das in Niesky klar in der Feuerwehr-Kostenersatz- und Gebührenordnung geregelt ist. Auch in anderen Städten und Gemeinden gibt es solche Regelungen. Die SZ zeigt an aktuellen Beispielen, wie das gehandhabt wird.

Beispiel 1: Der bei Sturm und Regen umgefallene Baum

Auf der Muskauer Straße in Niesky fiel Anfang Juli ein Baum auf ein Wohnhaus. Da sich der Baum hier bereits im Vorfeld des Feuerwehreinsatzes in Schieflage befand, hätte der Eigentümer die Gefahr erkennen müssen, und ein Unternehmen mit den nötigen Arbeiten beauftragen müssen, so Simone Sturm. „Nur wenn wie in diesem Fall eine Gefahrenabwehr notwendig ist, wird die Feuerwehr kostenpflichtig alarmiert“. Wie Nieskys Wehrleiter Sebastian Schramm informiert, hat der Betroffene die Möglichkeit, entweder die Feuerwehr zu beauftragen oder sich an eine entsprechende Fachfirma zu wenden. „Es sei noch mal ausdrücklich erwähnt, dass die Feuerwehr in keinem Wettbewerb zu Firmen steht, welche Leistungen gleichermaßen durchführen können“,

Beispiel 2: Der Unfall mit einem Auto, Motorrad, Moped oder Rad

Auch nach Verkehrsunfällen wie im Herbst 2016 auf der B 115 Nahe der Einmündung zum Abfallhof in Niesky, wo gleich mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren waren, wird im Bedarfsfall die Feuerwehr in den Einsatz einbezogen. Sei es für die technische Rettung von Personen oder aber auch für die Beseitigung von Betriebsstoffen. Die entstandenen Kosten werden in solchen Fällen jedoch in den meisten Fällen von der Versicherung übernommen, es sei denn, dem Betroffenen werden fahrlässiges Verhalten wie bei der Herbeiführung eines Verkehrsunfalls durch Alkohol oder überhöhte Geschwindigkeit nachgewiesen.

Beispiel 3: Der Brand eines Hauses, Zimmers oder Schuppens

Auch wenn ein unverschuldeter Notfall wie ein technischer Defekt die Ursache für den Einsatz ist, muss man sich meist keine Sorgen machen. Bei grob fahrlässigem Verhalten erlaubt das Gesetz jedoch, dem Verursacher den Einsatz in Rechnung zu stellen. Sebastian Schramm ergänzt: „Wer sich nicht sicher ist, ruft lieber einmal mehr die 112. Der Einsatzleiter entscheidet vor Ort, ob die zu erbringenden Maßnahmen kostenpflichtig sind“. Da die Feuerwehr bei unklarer Gefahrenlage in der Regel gleich mehrere Fahrzeuge und Rettungskräfte in Bewegung setzt, kann auch ein bewusst ausgelöster falscher Alarm für den Verursacher enorme Kosten nach sich ziehen.

Beispiel 4: Der Verletzte hinter der verschlossenen Tür

Wenn der Rettungsdienst vor verschlossenen Türen steht und nicht an die Person herankommt, die sich in Not befindet, dann alarmiert die Rettungsleitstelle Kräfte der Feuerwehr. Diese verfügen über die nötige Ausbildung und Technik, um eine sogenannte Türnotöffnung zu praktizieren. Zudem sind die Kameraden durchweg abrufbar und in kürzester Zeit vor Ort. Auch Mitarbeiter von Pflegediensten sehen oft keine andere Wahl, als Hilfe anzufordern, wenn sie ihre Patienten nicht antreffen, aber in der Wohnung vermuten. So auch im Juli, als ein älterer Herr seit Tagen nicht mehr gesehen wurde, und nicht auf die Türklingel reagierte. Wie Simone Sturm darlegt, zahlt hier die Allgemeinheit, da es eine Hilfeleistung aufgrund eines Unglücksfalls ist. Und das auch dann, wenn Alkohol im Spiel ist.

Beispiel 5: Der Hund im Fahrstuhlschacht

Die Katze auf dem Baum, der Hund im Fahrstuhlschacht oder das Pferd in einem Graben. Da es sich in diesen Fällen klar um die Rettung von Tierleben handelt, ist dieses Maßnahme für deren Besitzer kostenfrei, teilt das Rathaus mit. So auch bei der Rettung der drei Störche Mitte Juni in Biehain.

Beispiel 6: Der Fehlalarm in der Bank, der Kita, dem Altenheim

Bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen muss der Betreiber für die Kosten des Einsatzes aufkommen. Statistisch gesehen gibt es in Niesky pro Monat einen solchen Einsatz für die umliegenden Wehren. Anders sieht es bei einer versehentlichen Alarmierung wie am 20. Juli in der Rudolf-Breitscheid-Straße aus. Hier hatte Staub auf einer Baustelle für den Feuerwehreinsatz gesorgt. Für den Anrufer hatte der Staub wie Qualm ausgesehen und den Eindruck erweckt, dass es brennt. Solch eine Alarmierung ist kostenfrei.

Kurzinfo

Einsätze, die der Rettung von Menschen oder Tieren dienen, werden in der Regel von der Allgemeinheit getragen.

Kosten für Brand- und Hilfeleistungseinsätze werden meist von der Versicherung übernommen.

Kostenersatz- und Gebührenordnung www.niesky.de/satzungen

