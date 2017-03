Wenn der Nachwuchs spielt In der Schalterhalle der Döbelner Sparkasse zeigen 45 Musikschüler, was sie gelernt haben. In Roßwein geht es weiter.

Inga Lehle, Johanna Schumann und Ancilla-Magdalena Piechazek haben beim Musikschulkonzert mit Blockflöten und Oboe musiziert. © André Braun

Margot Berthold wird ja schnell euphorisch, wenn sie über die Musikschule spricht. Aber das alljährliche Konzert bei der Sparkasse liegt der Musikschulleiterin noch einmal extra am Herzen. „Woanders müssen wir eine Menge Geld bezahlen. Aber bei der Sparkasse dürfen wir kostenlos in die Schalterhalle und bekommen noch etwas geschenkt.“

Die Sparkasse ist einer der ganz großen und regelmäßigen Förderer. Diesmal übergab der Vorstand einen Scheck über 3 250 Euro. Für das Geld wird sich die Schule Instrumente, Noten und Zubehör zulegen. Für Sparkassenvorstand Reingard Pöhnitzsch war es das letzte Musikschulkonzert in ihrem Berufsleben – sie wird in Kürze in den Ruhestand gehen. Margot Berthold würdigte sie deshalb noch einmal besonders. „Die Musikschule hat der Sparkasse viel zu verdanken“, sagte sie.

Am Mittwochabend gestalteten 45 Schüler mit 15 Lehrern das Programm in der Schalterhalle. Jüngere und Ältere, Anfänger und Fortgeschrittene. Allein 16 Bläser waren dabei – von Trompete über Oboe bis zur Blockflöte. Bei den Bläsern, besonders auch den Blechbläsern, sei die Musikschule vergleichsweise gut aufgestellt, sagte Margot Berthold und führt das auf besonders engagierte Lehrer zurück. Eigentlich seien Blasinstrumente nicht so beliebt, und die Musikschule habe auch durchaus noch Bedarf an Schülern, die sich für Oboe, Fagott oder Blechblasinstrumente interessieren. Renner sind immer noch Klavier und Gitarre.

Wer beim Konzert mitspielen wollte, musste sich bewerben – Schwerstarbeit für die Jury. „Wir haben für die Konzerte in Döbeln und Roßwein vier Stunden Musik gehört“, sagte Margot Berthold. „Es ist total spannend, was da angeboten wird.“ Manchmal werden Beiträge auch abgelehnt – einfach auch, um das Programm zu straffen. „Einige jüngere Schüler haben wir auf unser Nachwuchskonzert am 19. Mai im Döbelner Theater umgelenkt“, sagte Margot Berthold. Derzeit unterrichtet die Döbelner Musikschule rund 600 Kinder und Jugendliche ab dem Alter von zwei Jahren. Inbegriffen sind die Tänzer und die musikalische Früherziehung in den Kitas. 2300 Schüler und 103 Lehrer sind es in der gesamten Musikschule Mittelsachsen.

Der Reigen der Konzerte geht munter weiter. Am heutigen Freitag zeigen die Schülerinnen und Schüler im Roßweiner Rathaus, was sie gelernt haben. Allerdings in einer anderen Besetzung als in Döbeln. „Da die Musikschule nur selten in Roßwein zu erleben ist, hoffen wir natürlich auf viele Neugierige als Konzertgäste“, sagte Margot Berthold. Los geht es um 19 Uhr im Rathaussaal.

