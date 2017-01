Wenn der Nachfolger fehlt Vielen Unternehmen im Kreis steht jetzt ein Generationswechsel bevor. Wollen die Kinder nicht, wird es schwierig.

Noch hat Horst Bräuer in der Textilfabrik in Bretnig das Sagen. Der 76-Jährige will aber bald in den Ruhestand gehen. © Matthias Schumann

Ende des Jahres ist Schluss. Diese Frist hat sich Horst Bräuer gesetzt. Bis dahin möchte der Chef der Textilfirma Batex einen Nachfolger gefunden haben. Ein schuldenfreier Betrieb in Bretnig, 24 Mitarbeiter, eine große Produktionshalle – all das steht jetzt auf dem Spiel. Der 76-Jährige hat klare Vorstellungen. Sein Nachfolger sollte sich mit der Textilbranche auskennen. Und er sollte Geld haben. Es geht um Millionen und darum, ob jemand bereit ist, so viel Geld für die Firma zu zahlen. „Zu verschenken habe ich nichts. Wenn sich niemand findet, mache ich den Laden zu“, sagt er.

Horst Bräuer ist mit seinem Problem nicht allein. In den nächsten Jahren suchen Schätzungen zufolge 5 000 Unternehmen in Sachsen nach Nachfolgern. Viele Firmenchefs haben wie Bräuer nach der Wende ihren Betrieb gegründet. „Diese Unternehmensgeneration geht nun in den Ruhestand. Das spüren wir auch hier in der Oberlausitz“, erklärt Sirko Rosenberg, Leiter des hiesigen Kreisverbandes der mittelständischen Wirtschaft. Auch Horst Bräuer könnte sich zurücklehnen. Doch er hängt an seiner Firma. „Ich habe nichts geerbt, sondern alles selber aufgebaut“, sagt er. Eigentlich hatte Bräuer gehofft, dass sein Sohn einmal in seine Fußstapfen treten könnte. Doch der wohnt nicht in Sachsen und möchte auch nicht hier arbeiten. Bräuer zuckt mit den Schultern. „Die Variante scheidet also aus“, sagt er trocken.

Dass nicht alle Firmenchefs ihre Kinder für den Betrieb begeistern können, zeigt auch eine aktuelle Studie. Die Handelshochschule in Leipzig hat herausgefunden, dass nur etwa ein Drittel der mittelständischen Unternehmen mit einem familieninternen Nachfolger rechnet. Zwei Drittel der Firmen zielen laut Studie auf eine externe Unternehmensnachfolge ab. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Finanzinvestor die Firma aufkauft. Nur stehen solche Menschen nicht gerade Schlange.

Zähe Verhandlungen

Horst Bräuer hat schon ein paar Interessenten bei sich in Bretnig begrüßen können. Das Interesse ist da. „Die sehen aber nur die Zahlen und nicht das, was sich entwickeln kann“, sagt er. Bräuer stellt Schutzkleidung für die Polizei oder das Militär her. Ein Großauftrag vom Bund ließ seinen Umsatz vor einiger Zeit auf zehn Millionen Euro im Jahr wachsen. Doch dieser Auftrag lief aus, der Umsatz brach ein. Um die Firma wieder auf Kurs zu bringen, entwickelte Bräuer neue Produkte. Derzeit sind seine Schutzwesten für Polizisten gefragt. Bis zu 4 000 verlassen jedes Jahr den Betrieb. Auch mit dem Umsatz geht es bergauf – in nur einem Jahr von 2,5 auf 3,5 Millionen Euro.

Der Kaufpreis ist eine heikle Sache. Derzeit beobachtet Sirko Rosenberg, dass vor allem Rückkehrer aus dem Westen nach Unternehmen suchen, die sie übernehmen können. Wenn das liebe Geld nicht wäre. „Einerseits haben Eigentümer Erwartungen, die sich nicht realisieren lassen. Andererseits bringen potenzielle Nachfolger zu wenig Eigenkapital mit“, sagt Rosenberg. Lange Verhandlungen verzögern den Prozess. Deshalb rät der Wirtschafts-Experte Unternehmern, den Generationswechsel frühzeitig, am besten schon fünf bis zehn Jahre im Vorfeld zu planen.

Optimistische Handwerker

Diesen Tipp hat Steffen Grafe beherzigt. Seit drei Jahren beschäftigt sich der Chef der Buchbinderei in Bischofswerda mit dem Thema Nachfolge. Der 66-Jährige hat schon mit vielen Interessierten gesprochen. Doch bislang ohne Erfolg. Bei ihm geht es nicht um viele Mitarbeiter – mit ihm hat der Handwerksbetrieb drei Beschäftigte. Es geht um die Arbeit seiner Vorfahren. Steffen Grafe führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Seine Kinder haben kein Interesse daran. „Ich möchte für den Betrieb nicht viel Geld bekommen. Mir geht es darum, dass er weiterhin existiert“, sagt er. Das sei Grafe nicht nur den Vorfahren, sondern auch seinen langjährigen Kunden schuldig.

Der Mann aus Bischofswerda wartet nicht, bis der richtige Kandidat vor der Tür steht. Er hat in verschiedenen Fachzeitschriften annonciert. Zudem sucht sich der Buchbindemeister Hilfe bei der Handwerkskammer Dresden. Die berät jährlich mehr als 200 Betriebe zu diesem Thema. Im Kammerbezirk Dresden, zu dem die Landeshauptstadt und die umliegenden Kreise gehören, stehen 3 000 Handwerksbetriebe vor dem Generationswechsel, erklärt Carolin Schneider, Sprecherin der Handwerkskammer. „Wir sind jedoch optimistisch, dass ein Großteil der Betriebe einen Nachfolger finden wird“, sagt sie. Optimistisch will auch der Bischofswerdaer Buchbindemeister Steffen Grafe bleiben. Und Horst Bräuer hat die Hoffnung ebenfalls noch nicht aufgegeben.

