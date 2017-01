Wenn der Müll in der Tonne gefriert Die Müllmänner haben für ihre Kunden ein paar hilfreiche Tipps parat.

Bei strengem Frost ist es besonders schwierig für die Entsorger, den angefrorenen Müll aus den Tonnen zu bekommen. © dpa

Wenn derzeit die Müllabfuhr kommt, dann kann es etwas lauter zugehen bei der Entleerung. Und länger dauern. Was wiederum zu Staus hinter dem Müllauto führen kann. Denn die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage ließen den Müll gefrieren – vor allem Bio- und Restmüll. Die Müllentsorger des Landkreises erklären, dass bei der Leerung die Tonne am Müllfahrzeug mehrfach kräftig gerüttelt werden muss, damit sämtliche Abfälle herausfallen. Die Entsorger bitten um Verständnis für den zusätzlichen Lärm.

Ist der Inhalt eingefroren und zusätzlich noch verpresst, hat die Müllabfuhr allerdings keine Chance, die Tonne vollständig zu leeren. Deshalb der Tipp: Nach der Leerung den Boden der Biotonne mit einigen Lagen Zeitungspapier oder einem Stück Karton bedecken. Küchenabfälle gut abtropfen lassen, Deckel der Mülltonnen möglichst verschlossen halten. Für Abfälle, die in die schwarze Restabfalltonne gehören, kann das Einpacken in Plastiktüten hilfreich sein. (if)

zur Startseite