Wenn der Müll gefriert Eisige Temperaturen bereiten den Entsorgern derzeit Probleme.

Wenn derzeit die Müllabfuhr kommt, dann kann es etwas lauter zugehen bei der Entleerung. Und länger dauern. Was wiederum zu kleinen Staus führt. Wie Freitagmorgen in der Kamenzer Altstadt. Denn die eisigen Temperaturen von über zehn Grad Minus lassen natürlich den Müll gefrieren – vor allem Bio- und Restmüll. Die Müllentsorger des Landkreises geben auch in der kalten Jahreszeit ihr Bestes. Bei der Leerung muss die Tonne am Müllfahrzeug allerdings mehrfach kräftig gerüttelt werden, damit sämtliche Abfälle herausfallen. Ist der Inhalt eingefroren und zusätzlich noch verpresst, hat die Müllabfuhr keine Chance, die Tonne vollständig zu leeren. Deshalb der Tipp: Nach der Leerung den Boden der Biotonne mit einigen Lagen Zeitungspapier oder einem Stück Karton bedecken. Küchenabfälle gut abtropfen lassen, Deckel der Mülltonnen möglichst verschlossen halten. Für Abfälle, die in die graue Restabfalltonne gehören, kann das Einpacken in Plastiktüten hilfreich sein. (if)

