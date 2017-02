Wenn der Leinenzwang zum Problem wird Katzen an die Leine? Die Reaktionen der Großenhainer sind kontrovers. Nicht alles lässt sich bürokratisch anordnen.

Katze Jule, die einst von der Pfötchenhilfe Priestewitz betreut wurde und jetzt in Dresden lebt, hat sich an die Leine gewöhnt. © Pfötchenhilfe Priestewitz

Wegen des Ausbruches der Vogelgrippe in Großenhain hat das Landratsamt Meißen u. a. die Vorschrift erlassen, dass Hunde und Katzen vorerst nicht mehr frei rumlaufen sollen. Die meisten Hundebesitzer reagieren gelassen, denn in Großenhain gilt sowieso die Leinenpflicht für Hunde.

Katzenfreunde sind dagegen wenig amüsiert. Denn ihre Lieblinge sind unter freiem Himmel nicht so einfach festzuhalten. Um die Vorgabe des Landratsamtes einzuhalten, müsste man sie entweder im Haus behalten oder an die Leine nehmen.

Im Facebook fallen die Reaktionen eindeutig aus. „So ein Blödsinn! Katzen gehören raus, und zwar nicht an der Leine“, schreibt eine Hundeliebhaberin, die sich mit den Katzenbesitzern solidarisiert.

„Man kann nicht jede Katze drin lassen. Das macht nicht jede mit“, schreibt eine andere Facebook-Nutzerin. „Wenn die immer draußen sind, tut das dem Tier auch nicht gut.“

Links zum Thema Katzen an der Leine

„Ich bin doch nicht bekloppt und lauf mit meinem Kater an der Leine. Das ist unnatürlich“, schimpft eine weitere Katzenliebhaberin aus Großraschütz.

Es gibt aber Leute, die sich in Zeiten der Vogelgrippe durchaus für die Leinenpflicht für Katzen als Vorsichtsmaßnahme aussprechen. „Ich weiß ja nicht, was manche für ein Problem damit haben“, fragt sich Melanie A. „Klar können Katzen, die Freigänger sind, auf keinen Fall mehr an die Leine. Wir allerdings haben Rassekatzen, die wir von klein auf an die Leine gewöhnt haben, und dadurch können wir täglich Spaziergänge machen. Schön an der Langlaufleine. Ihnen macht es richtig Spaß.“

Manja Baumgartner von der Pfötchenhilfe Priestewitz ist auch keine Freundin der Leinenpflicht für Katzen. Immerhin betreut sie 27 Vierbeiner. Die meisten davon im Auftrag des Großenhainer Tierschutzvereines. Manja Baumgartner würde gern die These unterschreiben, dass man Katzen, die Freiheit gewöhnt sind, nicht umerziehen kann. Sie kennt aber ein Gegenbeispiel: Es ist eine Katze namens Jule, die auf dem Dorf zugelaufen war und zwei Monate lang in der Pfötchenhilfe lebte. Ein junger Dresdner nahm Jule mit in die Stadt. „Er hat ein bisschen Angst, dass Jule dort unter die Räder kommt, und nimmt sie deshalb lieber an die Leine“, erzählt Manja Baumgartner. Wie der Dresdner ihr bestätigt, habe Jule überhaupt kein Problem damit.

Aus dem Großenhainer Rathaus heißt es: „Wer einen Hund oder eine Katze hält, hat sicherzustellen, dass diese im Beobachtungsgebiet nicht frei umherlaufen. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einem Leinenzwang.“ Deshalb werden speziell Katzenhalter gebeten, ihre Vierbeiner bis auf weiteres in der Wohnung bzw. im Haus zu belassen, sodass ein unkontrollierter Freilauf verhindert wird.

zur Startseite