Wenn der Kredit des Enkels zum Verhängnis wird Immer mehr Rentner in der Stadt und Umgebung suchen Hilfe wegen Überschuldung. Oft durch äußere Umstände.

Viele Rentner müssen jeden Euro einzeln umdrehen, weil sie Schulden abbezahlen. Sie kommen vermehrt in Beratungsstellen – wo es auch darum geht, ihnen wieder eine Perspektive zu geben. © Symbolfoto: dpa

Auf dem Schreibtisch von Sandro Vogt stehen vier Ordner. Vier Menschen, die sich mehr Geld geliehen haben, als sie jetzt zurückzahlen können. Zum Sortieren der einzelnen Gläubiger benutzt er Registerkarten. Der ganz linke enthält 120 davon. 120 Gläubiger, denen Geld geschuldet wird. Ein 25-jähriger Mensch, so viel verrät Vogt. Die Beträge seien aber alle klein, insgesamt nicht mehr als 10 000 Euro.

Menschen aller Altersklassen kommen in die Schuldnerberatung der Caritas in Meißen oder Radebeul, um sich beraten zu lassen. In den vergangenen Jahren kommen aber vermehrt ältere Menschen. Lag der Anteil der über 60-jährigen Hilfesuchenden 2010 noch bei 8,1 Prozent, waren es 2016 bereits 12,3 Prozent. Das lässt sich nur zum Teil durch eine alternde Bevölkerung erklären. Und ältere Menschen haben dann oft, anders als der eingangs geschilderte Fall, nicht viele kleine Schulden, sondern eher größere. Statistisch belegen kann Vogt diese Einschätzung nicht. Aber er sagt: „Das sind dann schon eher 40 000 Euro.“ Viele kommen erst zu ihm, wenn gar nichts mehr geht.

In einem Fall hat beispielsweise ein Mann einen Kredit aufgenommen, als er noch berufstätig war. Seine Frau hatte ebenfalls Arbeit, alles war so durchgerechnet, dass es funktioniert. Doch die Frau erkrankte, verlor ihre Arbeit. Einen neuen Job findet sie nicht. Schließlich läuft das Arbeitslosengeld aus, weitere Unterstützung bekommt sie nicht, da er zu viel verdient. Plötzlich muss sein Einkommen für beide reichen, das war so nicht vorgesehen. Die beiden versuchen umzuschulden, geringere Raten. Als er in Rente geht, müssen sie immer noch die Schulden abbezahlen. „Das Konstrukt, was sie über Jahre versucht haben aufrechtzuerhalten, ist zusammengebrochen“, resümiert Vogt.

Der Schuldnerberater würde sich wünschen, dass die Leute früher zu ihm kommen. Er kennt Rentner, die nebenbei arbeiten, nur um ihre Schulden abzubezahlen. Sie kommen erst, wenn das gesundheitlich nicht mehr geht. Die Gründe für eine zu hohe Verschuldung sind verschieden, so wie bei jüngeren Menschen auch. Rentner sind aber häufiger von Schuldengründen wie Tod und Krankheit betroffen. Viele leben alleine, müssen die täglichen Ausgaben alleine schultern. Gerade alte Menschen geraten leicht durch äußere Umstände in die Schuldenfalle, so Vogt. Einige schieben auch ihre Schulden bis ins Rentenalter vor sich her, beispielsweise aus einer gescheiterten Selbstständigkeit, wofür sie mit Privatvermögen gehaftet haben. Manche lassen sich auch Dinge oder Verträge andrehen, die sie nicht brauchen.

Und dann gibt es noch einen besonders unangenehmen Grund für eine prekäre Situation im Alter: die Schulden anderer. Gerade Senioren würden oft mal für den Kredit von Kindern oder Enkeln bürgen. Und stehen dann am Ende mit Schulden da, die gar nicht ihre eigenen sind. Ein Fall, der nicht selten vorkommt, so Vogt. Seine Arbeit in der Beratungsstelle sieht er vor allem darin, den Menschen wieder eine Zukunftsperspektive zu geben. „Bevor wir uns mit den Schulden beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Menschen, der dahinter steht“, sagt Vogt. Älteren Menschen müsse er vor allem viele Ängste nehmen. Dass sie wegen ihrer Schulden nicht ins Gefängnis kommen können, beispielsweise. „Wenn ältere Leute erst mal da sind und gemerkt haben, ihnen wird hier nicht der Kopf abgerissen, dann ist der Beratungs- und Gesprächsbedarf deutlich höher als bei jungen Menschen.“

Dann geht es ans Abarbeiten. Kann eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern erzielt werden? Wenn nicht, gibt es die Option der Privatinsolvenz. Sechs Jahre dauert das Verfahren, in dieser Zeit kommt nur pfändbares Vermögen oder Einkommen den Gläubigern zu – das heißt, es bleibt genug zum leben. „Sechs Jahre vergehen relativ schnell“, so Vogt. Danach sind die Schulden weg. Nur neue sollten nicht dazu kommen, denn diesen Ausweg gibt es nur alle 16 Jahre.

