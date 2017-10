Wenn der Körper gegen sich selbst rebelliert Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind nicht heilbar. Am Klinikum macht man sie aber erträglich.

Eine Frau steht in einem acht Meter langen und fast drei Meter hohen begehbaren Modell des menschlichen Darms. © Maurizio Gambarini/dpa

Dr. Roland Pfützer ist Chefarzt der Inneren Abteilung des Klinikums Döbeln.

Das Klinikum Döbeln hatte an diesem Wochenende Ärzte zu einem Symposium auf die Burg Kriebstein eingeladen. Thema: Die Behandlungsmöglichkeiten bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Wir sprachen mit Dr. Roland Pfützer, Chefarzt der Inneren Klinik, darüber.

Herr Pfützer, was versteht man unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und wer bekommt sie?

Wir alle kennen akute entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen wie Magen-Darm-Infekte und Ähnliches, die durch Keime ausgelöst werden. Dagegen sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Autoimmunerkrankungen. Wir haben eine Reaktion des eigenen Körpers gegen den Darm, also eine Entzündung, für die es keinen echten Auslöser gibt. Es erkranken viele junge Patienten im Alter von 20 bis 35 Jahren an CED. Wir haben aber auch Patienten. die diese Krankheiten jenseits des 70. Lebensjahres bekommen. Wir können diese Krankheiten heute gut in Schach halten. Aber wir können den Patienten nicht im eigentlichen Sinne heilen.

Was sind denn die Ursachen für CED?

Darüber wird viel diskutiert, das ist alles nicht so ganz klar. Es wird gesagt, dass die Häufigkeit zunimmt. Das mag zum Teil daran liegen, dass wir CED heute eher diagnostizieren als früher. Es wird darüber diskutiert, dass wir in jungen Jahren weniger Kontakt zu Erregern haben, die das Immunsystem schulen. Wir leben zu sauber. In Entwicklungsländern ist diese Gruppe von Erkrankungen eher selten.

Spielt Ernährung eine Rolle?

Die Ernährung spielt keine Rolle dabei, dass die Erkrankung ausbricht. Ernährung kann aber beeinflussen, welche Beschwerden der Mensch hat, der unter dieser Krankheit leidet. Bei akuten Entzündungen ist der Darm anfällig, und schwer verdauliche Lebensmittel können dann Probleme bereiten. Sachen, die blähend sind, können Schmerzen verursachen. Im weiteren Verlauf sollten Patienten selbst herausfinden, was sie vertragen und was nicht.

Entzündung im Darm zurück 1 von 2 weiter Morbus Crohn ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die im gesamten Verdauungstrakt von der Mundhöhle bis zum After auftreten kann. Symptome des Morbus Crohn sind Bauchschmerzen und Durchfall. Die Colitis ulcerosa ist eine chronische Entzündung des Dickdarms. Typisch sind wiederkehrende Diarrhöen, Darmblutungen und Koliken. Etwa 160 bis 250 von 100000 Einwohnern in der westlichen Welt leiden an einer Colitis ulcerosa. Quelle: Wikipedia

Was gibt es für Therapien gegen diese Krankheiten?

Die wesentlichen Therapiemöglichkeiten sind immer solche, die auf das Immunsystem eine Wirkung haben. Also Medikamente wie die sogenannten Steroide wie das Cortison oder Medikamente, die wir aus der Transplantationsmedizin oder von der Behandlung von Blutkrebs kennen. Die sogenannten Immunsuppressiva unterdrücken das Immunsystem. In den vergangenen 20 Jahren sind Medikamente dazugekommen, die gegen Botenstoffe der Entzündungsreaktion wirken. Weil viele junge Menschen betroffen sind, ist die Frage Kinderwunsch immer ein großes Thema. Wir werden kein Medikament finden, bei dem der Hersteller sagt, dass es in der Schwangerschaft bedenkenlos eingesetzt werden kann. Aber es gibt zunehmende Erfahrungen zu Schwangerschaften unter Einfluss dieser Medikamente. Wir wissen recht gut, welche Medikamente man guten Gewissens weiter geben kann und welche man absetzen oder gar nicht geben sollte.

Welche Nebenwirkungen haben denn diese Medikamente?

Wir behandeln mit Stoffen, die die Angriffslust der körpereigenen Abwehrzellen gegen die Darmzellen bremsen. Wir würden uns wünschen, dass das nur im Darm passiert, aber die Bremse wirkt natürlich grundsätzlich. Statistisch betrachtet hat der Patient ein höheres Risiko für Komplikationen durch Keime wie Bakterien, Viren und Pilze. Das kann eine harmlose Harnwegsinfektion sein, aber auch Krankheiten wie Lungenentzündung.

Kann der Chirurg den Patienten helfen?

Es gibt die Möglichkeit für Operationen, wenn Komplikationen auftreten. Beim Morbus Crohn kann es zu Engstellen im Darm, sogenannten Stenosen, kommen. Es können auch Fisteln auftreten, Gänge zwischen unterschiedlichen Darmabschnitten oder vom Darm zur Haut, etwa im Bereich des Afters. Dann kann es nötig sein, chirurgisch tätig zu werden. Die Colitis ulcerosa geht mit erhöhtem Risiko für einen Darmkrebs einher. Deshalb müssen Patienten, die schon sehr lange diese Krankheit haben, regelmäßig überwacht werden. Wenn da Krebsvorstufen oder Krebs auftreten, wird üblicherweise der komplette Dickdarm entfernt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Patienten mit CED in Klinikum Döbeln?

Ich habe eine Sprechstunde zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wir bieten viele medikamentöse Therapien an, Einstellungen auf solche Medikamente, die einer engeren Überwachung bedürfen, und sogenannte Infusionstherapien. Es werden im Klinikum auch Operationen durchgeführt. Es gibt manchmal Situationen, wo alle zugelassenen Medikamente versagen. Dann nehmen wir auch Kontakt mit den großen Zentren auf, wo Patienten im Rahmen von klinischen Studien behandelt werden können.

Wie gut oder wie schlecht kann ein Patient mit CED leben?

Der Krankheitsverlauf kann sehr unterschiedlich sein. Das sind Krankheiten, die in Schüben verlaufen. Wenn nach einem Schub eine medikamentöse Behandlung erfolgt, kann es sein, dass der Patient über Jahre gar keine Probleme hat. Es gibt auf der anderen Seite Patienten, bei denen es nicht gut funktioniert und die in kurzen Abständen immer wieder Schübe haben. Dementsprechend können Patienten eine sehr gute Lebensqualität haben und andere sehr eingeschränkt sein. Ziel unserer Behandlung ist die Kontrolle der Erkrankung und dass die Menschen eine gute Lebensqualität haben. Mit den modernen Behandlungsmöglichkeiten gelingt uns das immer besser.

