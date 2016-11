Wenn der Kältebus ein wenig Wärme bringt Jedes Jahr erfrieren Obdachlose auf Deutschlands Straßen. In Frankfurt am Main versucht eine Initiative zu helfen. Das ist nicht immer einfach.

Heiße Getränke und Decken: Mitarbeiter der Kältehilfe in Frankfurt am Main versorgen Obdachlose. Mit dem Bus erreichen sie jede Nacht etwa 100 Hilfsbedürftige. © epd

Langsam fährt Johannes Heuser mit dem weißen Lieferwagen die Straße entlang, schaut suchend aus dem Fenster. Die Dunkelheit macht es ihm und seiner Kollegin Elfi Ilgmann-Weiß schwer, doch sie wissen, irgendwo hier muss er sein. Unter einer Fußgängerbrücke erkennen sie eine brennende Kerze. Neben ihr liegt eine Isomatte, ein Schlafsack, ein Mensch. „Da ist er ja“, sagt Heuser.

Er und Ilgmann-Weiß koordinieren für den Frankfurter Verein für soziale Heimstätten die Winterhilfen für Obdachlose. Heute sind sie mit dem Kältebus unterwegs, um ein bisschen Wärme auf die Straßen Frankfurts zu bringen. Sie verteilen Tee, Isomatten und winterfeste Schlafsäcke oder bringen die Menschen direkt in die Übernachtungsstätte Ostpark. Wenn nötig, ziehen sie ärztliche Hilfe hinzu.

Der ältere Mann unter der Brücke hat es sich bequem gemacht – so gut das geht. Musik ertönt aus einem Radio neben ihm, seine Schuhe stehen ordentlich neben der Isomatte. Einen Tee möchte er heute nicht. „Hab ich selber in meiner Kanne.“ Seit zwei Jahren schläft er nun schon hier. Über ihm vibriert die Brücke, neben ihm rattern die Züge. Dem Mann scheint es gut zu gehen, auch einen winterfesten Schlafsack hat er. „Können Sie sich vorstellen, bald mal in eine Wohnung zu ziehen?“, fragt Heuser. Natürlich, sagt der Mann, gerne. Doch es wird wahrscheinlich dauern, bis das passiert.

Laut Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gibt es etwa 335 000 Wohnungslose in Deutschland, davon leben knapp 40 000 auf der Straße. Mit dem Kältebus erreichen die fünf Mitarbeiter jede Nacht etwa 100 von ihnen. Von Oktober bis März fährt der Bus von 21 bis 5 Uhr morgens durch die Straßen. Die Mitarbeiter kennen nicht nur die Schlafplätze: „Wir kennen viele mit Namen.“ Hinweise aus der Bevölkerung erhalten sie öfter, besonders über eine eigens eingerichtete Telefonnummer. „Bis zu zehn Hinweise in der Nacht“, sagt Ilgmann-Weiß.

Den Mann, der auf der Sitzbank einer Bushaltestelle schläft, werden die Mitarbeiter im Auge behalten. Denn die Kälte zehrt an den Kräften der Obdachlosen, auch wenn die Helfer versuchen, die Nächte ein wenig erträglicher zu machen. (epd)

