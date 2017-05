Wenn der Gelbe Sack liegenbleibt In Merzdorf hat sich öfter die Abholung des Mülls verzögert. Remondis hat eine Erklärung.

In Merzdorf war die Müllabfuhr zuletzt häufig später dran als angekündigt. Verzögerungen, die manchen Anwohner ärgern – aber sich nicht immer vermeiden lassen, erklärt Remondis. © Eric Weser

Gegen zwölf Uhr mittags liegt er immer noch, der Berg Gelber Säcke an der Reußner Straße. Fünf Stück sind es, die vor dem Mehrfamilienhaus liegen. An den benachbarten Häusern sieht es nicht viel anders aus: Auf der gesamten Straßenlänge haben die Anwohner die Säcke nach draußen gestellt – und hoffen auf pünktliche Abholung. Das war zuletzt nicht immer der Fall, berichten einige. Teils hätten die gelben Tüten in den vergangenen Wochen bis zum nächsten Tag gestanden. Ein kleines Ärgernis, aber eben ein Ärgernis. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass starker Wind oder Wildtiere den Gelben Säcken so zusetzen, dass der Müll am Ende auf dem Gehweg oder der Straße verteilt ist.

Thomas Schiefelbein, Geschäftsführer bei Remondis Elbe-Röder, bittet um Verständnis. Von größeren Problemen auf der betroffenen Tour sei ihm zuletzt nichts bekannt, aber kleinere Verzögerungen kommen öfter einmal vor. „Meist liegt das daran, dass sich Personal kurzfristig krankmeldet oder ein Fahrzeug ausfällt.“ Dem Entsorgungsunternehmen sei es dann nicht immer möglich, schon in den Morgenstunden für Ersatz zu sorgen. Wenn dann eine Tour nicht bedient werden kann, dann merke das Remondis natürlich schon selbst. „Aber es passiert auch oft, dass Anwohner bei uns oder dem Zweckverband anrufen und nachfragen, wenn was liegengeblieben ist.“ Im Grunde hätte das Unternehmen noch etwas mehr als 24 Stunden Zeit, den Müll abzuholen, sagt Schiefelbein. „Aber es wird ja nicht besser davon, deshalb sind wir bestrebt, innerhalb des nächsten Tages den Müll abzuholen.“

So wie in Merzdorf. Auch deshalb reagieren viele Anwohner auf SZ-Nachfrage relativ gelassen auf die Verzögerung. Selbst die, bei denen regelmäßig etwas mehr Müll zusammenkommt. „Ja, es hat zuletzt manchmal einen Tag länger gedauert“, bestätigt ein Mitarbeiter von Ricas Partyservice an der Reußner Straße. Und über Nacht hätten sich vermutlich Waschbären oder andere Tiere an den Beuteln zu schaffen gemacht. Aber um den herumliegenden Müll hätten sich die Remondis-Mitarbeiter sofort gekümmert. Er könne jedenfalls nicht klagen. Und Anwohner Thomas Börner sagt, er habe nicht einmal bemerkt, dass es zu Verzögerungen kam.

Wenn Wind oder Tiere die Müllsäcke doch einmal abseits der Grundstücke verteilen, dann kümmere sich Remondis meist auch darum, sagt Thomas Schiefelbein. Schließlich seien die Säcke nicht grundstücksgebunden. Wer eine übersehene Tüte finde, könne die im Zweifelsfall auch an den Wertstoffhöfen abgeben. „Das bedeutet für uns zwar mehr Aufwand, aber es ist möglich.“

Einige Probleme der Gelben Säcke ließen sich mit dem Umstieg auf Tonnen vermeiden – das sieht auch der Remondis-Chef so. Er könne verstehen, dass sich viele Riesaer eine Abkehr von den Plastiktüten wünschen. Nur: Weder Remondis noch der regionale Abfall-Zweckverband können das entscheiden. „Die Beutel sind vom Dualen System vorgeschrieben.“ Ein Projekt mit den Wertstofftonnen gebe es in der Region lediglich in Radeburg und Großenhain. Das habe auch Kostengründe, denn: „Man rechnet damit, dass in die Tonnen 20 Prozent mehr Müll passt.“ Aus Sicht der Remondis-Mitarbeiter haben beide Systeme ihre Vor- und Nachteile. „In der Regel ist der Ablauf mit den Tüten einfacher“, erklärt Schiefelbein, „die wirft man einfach hinten auf den Wagen.“

Aber das funktioniere eben nur dann, wenn die Gelben Säcke heil bleiben. Und da gibt es neben Wind und Tieren noch ein weiteres Problem: „Manchmal ist der Müll in den Säcken so schwer, dass sie reißen.“ Auch das bedeute dann wieder zusätzliche Arbeit für die Remondis-Mitarbeiter.

