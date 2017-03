Wenn der Funke nicht überspringt Rico Rudolph aus Pulsnitz hat in einer TV-Show eine Unbekannte geheiratet. Leider ohne Happy End.

Rico Rudolph und seine Romy feierten im vergangenen Juli ihre Traumhochzeit. Inzwischen ist das Paar wieder getrennt. © SZ-Archiv

Die große Liebe finden – mithilfe von Stimmproben, DNA-Analysen, Psychotests, umfangreichen Fragebögen, funktioniert das? Im Fall des Pulsnitzers Rico Rudolph und seiner (Noch-)Ehefrau Romy hat es nicht funktioniert. Denn eine Sache, die kann man nicht statistisch errechnen, nicht mit dem Metermaß messen: die Gefühle, das Verliebtsein. Rico Rudolph, Niederlassungsleiter des im Gewerbegebiet Nardt ansässigen Unternehmens VOL Stahl, hatte sich auf ein Liebesexperiment eingelassen und an der mehrteiligen Sat1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen“. Im Juli vergangenen Jahres sagte er „ja“ zu Romy, einer examinierten Pflegefachkraft, die er im Standesamt das erste Mal zu Gesicht bekam. Der Sender richtete den beiden ihre Traumhochzeit aus, die Kameras immer mit dabei, versteht sich (SZ berichtete).

Nach einer „Ehe-Test-Phase“ verkündete das Paar im Dezember, wiederum im Fernsehen: „Wir bleiben zusammen!“ Angesichts der Tatsache, dass Rico Rudolph in den höchsten Tönen von seiner hübschen, offenherzigen, emphatischen Frau geschwärmt hatte, schien das ein logischer Schluss zu sein. Doch eines kann man eben nicht planen: dass der „Funke“ tatsächlich überspringt. Was er im Fall des Pulsnitzers nicht getan hat. Als eher „freundschaftlich“ bezeichnet der Mittdreißiger das Verhältnis zu seiner Frau. Schon im Herbst hatte er ihr das gesagt, es folgte die Trennung. Bei besagter TV-Folge im Dezember freilich stellte es sich für den Zuschauer anders dar, denn zwischen Aufzeichnungen und Ausstrahlungen liegen in der Regel Wochen und Monate. So ganz loslassen wollte der Mittdreißiger aber doch nicht von Romy. Die beiden versuchten es kurzzeitig noch einmal miteinander, verbrachten den 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester zusammen bei Romy, die in Jena lebt und arbeitet. „Das war okay“, blickt Rico Rudolph zurück. Aber, wie gesagt: Es wollte nicht funken. Im Januar wurde der Schlussstrich gezogen. Romy bat ihren Mann, zu gehen. Das (Ex-)Paar hat übrigens nie zusammengewohnt, es führte eine Fernbeziehung zwischen Thüringen und der Lausitz. Und nun? Leben Rico und Romy im Trennungsjahr. „Wir haben gerade keinen Kontakt zueinander.“ Im Herbst, schätzt Rico Rudolph, könnte es mit der Scheidung so weit sein. „Ich kann sagen: Ich bin verheiratet beziehungsweise verheiratet gewesen“, meint er schmunzelnd. Zu heiraten, das war eines seiner Lebensziele. Auf dem Papier ist er tatsächlich noch Ehemann. „Ich habe aber null Bezug zum Verheiratetsein“, meint er. Der Ehering ist vom Finger verschwunden. Manchmal muss in Formularen der Familienstand eingetragen werden. Fast automatisch will Rico Rudolph dann sein Kreuz im „Ledig“-Kästchen setzen.

Gespannt auf die letzte Folge

Die Teilnahme an „Hochzeit auf den ersten Blick“ bereut er keinesfalls. „Schon allein wegen der Erfahrung, den Einblicken ins Psychologische und Zwischenmenschliche“, meint er. Große Überraschungen hat er bei der Sendung und dem ganzen Drumherum nicht erlebt. „Ich bin auch vorher reflektiert über mich und meine Mitmenschen durchs Leben gegangen und hatte keine allzu großen Erwartungen.“ Die Art und Weise, wie zwei Partner in dem Fernsehformat gefunden werden, findet er nicht verkehrt. „Aber den Funken, den kann man nicht matchen.“ Das sei traurig, dass es nicht geklappt habe.

Wie es letztendlich zum Ehe-Aus kam, das wird am Sonntag, dem 2. April, um 17.50 Uhr auf Sat 1 in einer Spezial-Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ beleuchtet. Rico Rudolph ist selbst gespannt, was er dann sehen wird. Bei der Aufzeichnung wurden die Eheleute getrennt befragt. „Meine Frau hat mir gesagt, dass sie kein gutes Haar an mir gelassen hat.“ Er hoffe, so Rico Rudolph schmunzelnd, dass er glimpflich davonkomme.

Sein Leben geht nun weiter wie vor dem Fernsehprojekt. Er hat bisher keine neue Partnerin gefunden, ist aber aktuell auch nicht auf der Suche. Erneute Fernseh-Kuppelshows, einschlägige Online-Dating-Portale – alles kein Thema. Heiraten? Muss er nicht unbedingt noch einmal haben. Aber man weiß nie.

zur Startseite