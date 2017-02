Wenn der Fürst-Pückler-Park leuchtet

Die Formation Karmazyn aus Polen zeigt ihre Künste auf der Schlosswiese.

Zum Abschluss ihrer geführten Runde durch den abendlichen Park versammelten sich am Sonnabendabend alle Gäste vor dem angestrahlten Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Von fünf verschiedenen Standorten aus, einer davon befand sich jenseits der Neiße in Leknica, starteten die Kolonnen mit ihren Papierlampions. Rund 2 000 Lampions hatten die Organisatoren bereitgestellt. Davon blieben nur wenige übrig.

Auch das schlechte Wetter zu Beginn des fünften Lichtfestes sowie die aufgeweichte Schlosswiese schreckten die Besucher nicht ab. Das Lichterfest wurde auch in Parks in Sankt Petersburg, Warschau, Frederiksborg und in Peking gefeiert. Zu später Stunde trat die Formation Kamarzyk aus Polen mit ihrer Feuershow auf.

