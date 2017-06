Wenn der Einbrecher im Schlafzimmer steht Während Vater und Tochter schlafen, steigen Fremde in die Wohnung in Gröba ein. Selbst vom Nachttisch lassen sie etwas mitgehen.

Der Zeuge ist sichtlich durch den Wind, sagt er. „Warum ich, warum ausgerechnet mein Haus?“, diese Frage habe er sich oft gestellt, seit jenem Morgen im August vergangenen Jahres. Jetzt, während er vor Gericht noch einmal davon erzählen soll, kommen die Erinnerungen daran wieder hoch. Im August 2016 wacht der alleinerziehende Vater gegen 7 Uhr morgens auf und wundert sich. „Normalerweise klingelt mein Handy und weckt mich.“

Doch als er auf den Nachttisch schaut, ist das Gerät verschwunden. „Erst hatte ich vermutet, dass meine Tochter sich das Telefon vielleicht genommen hat“, berichtet der 34-Jährige. Auf den zweiten Blick beschleicht den Mann aber eine böse Ahnung. Denn in Flur und Wohnzimmer stehen die Schieber der Schränke offen. Außerdem ist die Tür zum Zimmer der vierjährigen Tochter geschlossen – auch das sei sonst nie der Fall. Wenig später wird der Riesaer bemerken, dass noch deutlich mehr fehlt, als nur das Mobiltelefon: eine Festplatte, Controller für die Spielkonsole, der Schlüssel zu seinem Auto und die Geldbörse mitsamt Papieren; außerdem eine Teekanne und eine Kaffeemühle.

Den Familienvater wundert vor allem, dass er nichts davon mitbekommen hat, wie ein Fremder seine Wohnung durchsuchte. „Ich habe eigentlich einen eher schlechten Schlaf, schlafe selten durch“, sagt er. „Das war in dieser Nacht wohl anders.“ Mehr als 2 000 Euro Schaden sind es am Ende. Neben dem Wert der Handys sei da vor allem das Schlösserwechseln am Auto ins Gewicht gefallen, erzählt er. Wie die Einbrecher sich Zugang zur Erdgeschosswohnung verschafft haben, bleibt auch während des Prozesses unklar.

Fast 4 700 Wohnungseinbrüche hat es im vergangenen Jahr in Sachsen gegeben. Mit Abstand die meisten wurden in Leipzig angezeigt – mehr als 1 500 Wohnungseinbrüche registrierte die Polizei dort. Im gesamten Landkreis Meißen waren es im gleichen Zeitraum 129 Fälle. Nur etwa jeder fünfte Fall wurde aufgeklärt.

Heiße Spur dank Handy-App

Dass acht Monate nach dem Einbruch in das Mehrfamilienhaus in der Alleestraße einer von drei Tatverdächtigen vor Gericht steht, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ermittelt der Bestohlene sozusagen selbst. „Die neueren Smartphones haben ja alle eine Diebstahl-App drauf“, erklärt der 34-Jährige vor Gericht. Über die lasse sich im Internet die Rufnummer anzeigen, mit der ein Dieb das Telefon benutzt. Als er bemerkt habe, dass das Handy wieder aktiv sei, ging er zur Polizei. Die konnte die Nummer einem Besitzer zuordnen, der wiederum beim Verhör angab, dass drei Bekannte mit Diebesgut zu ihm gekommen seien. Unter anderem hätten sie ihn auch gefragt, ob er Auto fahren könne – wohl in der Absicht, dass er den Wagen des Einbruchsopfers wegfährt. „Das habe ich aber abgelehnt“, sagt der 26-Jährige.

Wenige Tage nach dieser Aussage kommt die Mutter des Angeklagten aufs Polizeirevier. Eine Bekannte hatte ihr einen Aufruf auf Facebook gezeigt, in dem das Einbruchsopfer nach seinen Dokumenten gesucht hatte. Die hatte sie erst kurz zuvor im Zimmer ihres Sohnes liegen sehen. „Mein Sohn war nicht da, sondern ein Freund von ihm“, erzählt sie. Und der wiederum erzählte, er solle für einen Bekannten auf die Sachen aufpassen. Nach dem Facebook-Aufruf sei ihr klargeworden, dass die Sachen gestohlen waren. „Mein Sohn sagt, er sei nicht dabei gewesen“, sagt sie. Der zweite Zeuge dagegen behauptet, der 20-jährige Deutsche habe wahrscheinlich draußen am Fenster Schmiere gestanden.

Auch das Gericht hat an dieser Version keine großen Zweifel. „Ich bin mir relativ sicher, dass Sie dabei waren“, sagt der vorsitzende Richter Herbert Zapf. Allein, es fehlen die stichhaltigen Beweise. Am Ende muss selbst die Staatsanwaltschaft in diesem Fall Freispruch beantragen. Das Jugendschöffengericht folgt diesem Antrag, was beim Einbruchsopfer für Kopfschütteln sorgt. Die Prozesse gegen die beiden anderen mutmaßlichen Einbrecher stehen noch aus. Der mutmaßliche Haupttäter ist trotzdem nicht mehr auf freiem Fuß: Wegen schweren Raubes sitzt er derzeit in Hamburg in Untersuchungshaft.

