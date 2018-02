Wenn der Chef von den Angestellten überrascht wird Der letzte verbliebene Stadtbäcker in Weißwasser feiert am Donnerstag Geburtstag. Vor genau zehn Jahren hat Maik Mersiovsky die Bäckerei übernommen.

Das Team der Bäckerei Mersiovsky hat es nicht leicht, ein Foto zu machen, ohne dass der Chef das mitbekommt. Aber es ist schließlich doch gelungen: An einem Abend haben sie sich heimlich getroffen und diesen Schnappschuss gemacht. © Mathias Mersiovsky

Weißwasser. Für Weißwassers einzigen Stadtbäcker Maik Mersiovsky ist heute ein besonderer Tag. Denn am 1. März 2008 hat er die Bäckerei an der August-Bebel-Straße im Alten Dorf von Helmut Lehmann übernommen. „Zum zehnten Jahr wollen wir ihm Danke sagen“, erklären sein Bruder Mathias und Freundin Cindy Rösler im Namen der 14 Angestellten. Die haben nämlich in „geheimer Mission“ hinter dem Rücken des Chefs eine Überraschung ausgeheckt: „Die Verkäuferinnen Jenny Melchior und Elke Holzheuer haben sich mit der Belegschaft an uns gewandt“, erzählt Mathias Mersiovsky. Weil der Bäckermeister nämlich stets zugange ist, Teig zu kneten und Brötchen und Pfannkuchen herzustellen, sei er quasi ständig mit Arbeiten beschäftigt. Deshalb wollen ihm seine Mitarbeiter eines schenken: Zeit. „Er ist vollkommen ahnungslos und erfährt dies alles aus der Zeitung“, freuen sich die beiden.

Doch was wird ihm geschenkt? „Maik soll in diesem Jahr ein Wochenende nach England reisen“, erzählt Cindy Rösler. Dort soll er bei einem Spiel der englischen Premier League dabei sein. „Leider gibt es für die neue Saison noch keine Karten“, gibt Bruder Mathias zu verstehen, „aber er kann sich ein Spiel aussuchen.“ Mit einem Augenzwinkern hofft er, dass sein Bruder nach Liverpool möchte – ist dort doch Jürgen Klopp als Trainer tätig. „Aber es ist seine Entscheidung“, sagt Mathias Mersiovsky mit einem Lächeln.

Der 33-jährige Maik Mersiovsky hat seine Lehre bei Helmut Lehmann im Jahr 2000 begonnen. Anschließend hat er nicht nur weiter in Weißwasser Brötchen gebacken, sondern auch seinen Meister gemacht. „Als dann Helmut Lehmann in den Ruhestand gegangen ist, hat er die Bäckerei übernommen“, erinnert sich Cindy Rösler. Seitdem hält der Bäckermeister an bewährten Rezepturen wie etwa für die bekannten Pfannkuchen und Semmeln fest, probiert ungeachtet dessen zugleich stets Neues.

In Weißwasser ist der Bäckermeister zudem für sein soziales Engagement bekannt. Maik Mersiovsky ist Sozialpate, engagiert sich für den Sport – etwa für die Lausitzer Füchse und deren Nachwuchs. Bei der Welpenliga, die vor mehreren Jahren Frank Konietzky ins Leben rief, ist er mit dabei und bäckt für die Nachwuchskicker. Spenden von Lebensmitteln gehen zudem an die Weißwasseraner Tafel und an den Tierpark. „Im Namen aller Angestellten wollen wir ihm «Danke!» sagen“, bekräftigt Mathias Mersiovsky. Wohl wissend, dass noch weitere Überraschungen auf seinen Bruder warten.

