Wenn der Bundesfinanzminister nach Niesky kommt Im Bundestagswahlkampf fahren Parteien den Promi-Faktor hoch. Auch im Landkreis geben sich (Ex-)Amtsträger die Klinke in die Hand. Nur die SPD schert aus.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird im Nieskyer Bürgerhaus erwartet. © dpa

Sommerzeit ist Reisezeit – auf Politiker trifft das im Wahlkampf sogar ganz besonders zu. Denn dann nehmen sich Bundes- und Landespolitiker einmal Zeit, in entlegenere Ecken zu schauen. Besonders viel Aufmerksamkeit widmen die Christdemokraten in diesem Jahr dem Oberlausitzer Wahlkampf. Zumindest findet sich in den Terminkalendern des Kreises Görlitz eine erstaunliche Häufung von Minister- und Ex-Ministerbesuchen: Im Süden lässt sich schon am 8. August Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim Sommerfest mit dem Allgemeinen Unternehmerverband im Roaperradl Hainewalde sehen. Drei Tage später eröffnet Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Löbauer Haus Schminke beim Sommerfest des CDU-Kreisverbandes auch gleich noch den Bundestagswahlkampf.

Wo die weltberühmten Sterne hergestellt und die Losungen gezogen werden und was es mit den Zinzendorfschulen auf sich hat, will Fraktionschef Volker Kauder am 29. August in Herrnhut wissen. Hohe CDU-Prominenzdichte wird es auch im Norden und in Görlitz geben: Kanzleramtsminister Peter Altmaier besucht am 20. Juli Bad Muskau zum Schlossgespräch. Finanzminister Wolfgang Schäuble beehrt am 16. August im Bürgerhaus Niesky den Unternehmerverband mit einem Besuch. Und in Görlitz geben sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und Edmund Stoiber die Klinke in die Hand: Frau Wanka besucht am 17. August das Senckenberg-Museum für Naturkunde und der frühere bayerische Ministerpräsident und jetzige EU-Bürokratie-Abbau-Arbeitsgruppenleiter spricht am 8. September im Gut am See in Tauchritz über Patriotismus.

Und die anderen Parteien? Machen sie mit bei diesem Besucherwettstreit? Nur teilweise, wie es bislang von den Kreisverbänden heißt. Bei der FDP, so weiß Kreisvorsitzende Christine Schlagehan zu berichten, stünden in der Oberlausitz weniger die Bundespolitiker auf der Schwelle. Allerdings werde der ehemalige Justizminister Sachsens, Jürgen Martens, bei einer Europa-Veranstaltung in Görlitz am 24. August zu erleben sein. Und Torsten Herbst, der neue Spitzenmann der sächsischen FDP, schaut sich am 13. September Obercunnersdorf und Kottmarsdorf an und wird dort im Müllerstübchen auch am Abend zu Gast sein. Wo genau in der Oberlausitz der Vorsitzende der europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, Anfang September auftauchen wird, ist noch nicht ganz klar – dass er kommt, aber durchaus, gibt sich Thomas Pilz vom Kreisverband zuversichtlich. Die Linke sieht ihren Höhepunkt beim Prominenz-Wahlkampf zum Tag der Sachsen in Löbau, teilt Kreislinkensprecher Jens Hentschel-Thöricht mit: Bundestagsmitglieder wie Caren Lay, Katja Kipping und André Hahn sowie Landtags-Fraktionsvorsitzender Rico Gebhardt werden neben den hiesigen Linkspolitikern vertreten sein. Literarisch nähert sich Bundestagsfraktionsvize Gesine Lötzsch den Zittauern und Löbauern: In beiden Städten liest sie am 10. August aus ihrem neuen Buch „Immer schön auf Augenhöhe“.

Und die SPD? „Sind Politiker-Besuche nicht aus der Mode gekommen?“, fragt Norbert Starke, der Büromitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk. Die SPD sei lieber regelmäßig, im Alltag, in der Region unterwegs – nicht geballt im Wahlkampf, sagt er.

