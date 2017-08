Wenn der Braumönch in die Tasten haut Piano Förster zapft zum Tag der Sachsen Bier aus einem Klavier. Auch der Gerstensaft dazu kommt aus Löbau.

Der Löbauer Brauereichef auf Abwegen: Steffen Dittmar als Braumönch führte selbst den Praxistest am nagelneuen Bier-Klavier der Löbauer Firma August Förster durch. Die Mitarbeiter um Chefin Annekatrin Förster (hinten) konstruierten ein Klavier, aus dem man Bier zapfen kann. Das wird zum Tag der Sachsen am Stand der Firma präsentiert. Besucher dürfen auch selbst spielen. © Rafael Sampedro

Löbau. Steffen Dittmar kann eindeutig besser singen als Klavierspielen. Aber dieses Instrument muss er trotzdem unbedingt selbst ausprobieren. Schließlich fließt sein Bier aus dem Klavier – das aus der Löbauer Bergquellbrauerei. Beherzt greift der Bier-Macher in der traditionellen Braumönchskutte in die schwarzen und weißen Tasten. Schwarz und weiß ist auch das Klavier selbst, jeweils zu einer Hälfte. An den Seiten lassen sich zwei Zapfhähne bedienen: aus dem schwarzen Teil fließt Schwarzbier – in diesem Fall Löbauer Porter – aus dem weißen Teil helles Bier, also Pilsner. Mit dieser ungewöhnlichen Idee – einem Klavier, aus dem man Bier zapfen kann, will das Team der Löbauer Klavierbau-Firma August Förster um Chefin Annekatrin Förster beim Tag der Sachsen für sich und die Stadt werben.

Frau Förster führt den Familienbetrieb in fünfter Generation. Viele individuelle Instrumente haben die Manufaktur in der Löbauer Jahnstraße schon verlassen. Aber dieses ist eine echte Premiere. Am Dienstag wurde das fertige Prachtstück vorgestellt. Seit dem Frühjahr haben die Klavierbauer daran getüftelt. Am Anfang stand die Idee, sich mit einer pfiffigen Idee auf dem großen Volksfest zu präsentieren. Ein altes Klavier zur Bar umzufunktionieren, war ein Vorschlag, erzählt der Marketingverantwortliche des Betriebes, Gabriel Wandt, von den Überlegungen. Dann erinnerte man sich, dass es früher Klaviere gab, an denen Kerzenhalter befestigt waren. Und da kam das Bier ins Spiel. Denn: die Kerzenhalter könnte man auch zu Bierhähnen umfunktionieren und daraus zapfen. Aber einmalig wäre es doch, wenn man auf dem Klavier auch noch spielen könnte, so die weiteren Überlegungen. Deshalb entschloss die Firma sich schließlich, ein komplett neues Instrument zu bauen und eine Zapfanlage hinein zu installieren.

Für die ganze Technik ist neben der Mechanik, die das Instrument benötigt, allerdings kein Platz im Klavier. Deshalb befinden sich Bierfässer, Kühlaggregat und weitere Technik in einem Holzkasten an der Rückwand des Klaviers. Die Leitungen von dort in den Klavierkörper zu bekommen, war aber gar nicht so einfach. Die Rückwand des Klavier, erklärt Gabriel Wandt von Piano-Förster, ist der Resonanzboden. Er ist wichtig für den Klang. „Da kann man nicht wahllos Löcher hineinbohren, um die Leitungen durchzuziehen.“ Mit viel Tüftelei fanden die Klavierbauer schließlich doch eine Möglichkeit, ohne dass der Klang beeinträchtigt wird.

Beide Teile, das Klavier und der Bierschrank, lassen sich aber auch auseinander schieben. Das erleichtert den Transport. Denn das Bier-Klavier soll nicht drinnen stehen, sondern auf Veranstaltungen und Volksfesten begeistern, zum Beispiel beim Tag der Sachsen. Damit es an der frischen Luft keinen Schaden nimmt, ist es mit Autolack überzogen worden. Löbaus Brauereichef Steffen Dittmar war gleich begeistert von dem ungewöhnlichen Projekt und machte mit. „Das ist eine klasse Idee.“ Auch er selbst hat schon mit ungewöhnlichen Zapfanlagen experimentiert. „Wir haben mal eine Anlage in einen Röhrenfernseher installiert“, erzählt er. Kunst und Bier zusammenzubringen, ist aber auch für ihn Neuland.

Möglich ist die Konstruktion für die Löbauer Klavierhersteller auch deshalb gewesen, weil der Betrieb die Klaviere komplett per Hand selbst herstellt. 120 verlassen jährlich den Löbauer Betrieb. „Wir bauen häufig Instrumente individuell nach Kundenwunsch“, berichtet Gabriel Wandt. Ein Kunde benötigte kürzlich zum Beispiel ein Klavier, das kürzer ist als die Standardinstrumente. Von Standard kann beim Bier-Klavier keine Rede sein. Das stellt Brauereichef Dittmar gleich nochmal unter Beweis und zapft sich ein frisches Pils aus der weißen Klavierhälfte. Am kommenden Wochenende wird das schwarz-weiße Instrument zum Tag der Sachsen erstmals öffentlich im Einsatz sein. Am Stand der Firma August Förster auf der Bahnhofstraße können Besucher es bewundern – und auch darauf spielen. „Wir werden Klavierspieler da haben, es darf aber auch jeder, der möchte selbst in die Tasten greifen“, sagt Gabriel Wandt.

In Zukunft will die Firma es dann für eigene Veranstaltungen nutzen, Interessierte werden das Instrument samt Zapfanlage aber auch für ihre Feiern mieten können. „Das funktioniert dann natürlich nur mit Löbauer Bier“, sagt Wandt mit einem Augenzwinkern.

