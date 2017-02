Wenn der Blitzer nur in eine Richtung zielt An mehreren Straßen können Raser aus beiden Richtungen erwischt werden. Davon Gebrauch macht die Stadt kaum.

In der Stadt stehen drei Geschwindigkeitsmesser, die in beiden Richtungen blitzen können. © Egbert Kamprath

Na, in welche Richtung zeigt heute der Blitzer? An gleich drei Stellen in der Stadt stellen sich Autofahrer wohl täglich genau diese Frage. Dort stehen Geschwindigkeitsmesser, die gedreht werden können. Auf der Straße sind dafür Messleisten auf beiden Fahrstreifen montiert.

Doch Gebrauch macht das Ordnungsamt von diesem möglichen Wechsel nicht. Das zeigt die aktuelle Blitzerstatistik. So gab es 2016 an der Gottfried-Keller-Straße, der Würzburger Straße und der Königsbrücker Landstraße nur teure Fotos für die Autofahrer aus einer Richtung. Für die jeweils andere steht eine dicke Null bei der Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße. Die Anlagen können zwar gedreht werden. Dies geschieht aber in größeren zeitlichen Abständen, teilt das Ordnungsamt der Stadt mit.

Bei der Gottfried-Keller-Straße ist dieser Abstand bereits zwei ganze Jahre lang. Wer an der Schule am Leutewitzer Park in Richtung Gorbitz unterwegs ist, muss vorsichtig sein. Hier gilt Tempo 30. 699 Raser wurden dort 2016 erwischt, im vergangenen Jahr waren es einhundert weniger. Zuletzt wurde der Blitzer demnach 2014 gedreht. In jenem Jahr bekamen auch Schnellfahrer in Richtung Cotta unliebsame Post aus dem Ordnungsamt.

Noch weniger Flexibilität zeigt das Amt an der Würzburger Straße. Auch dort sollen die Autofahrer wegen der benachbarten Grundschule langsam fahren. Über drei Jahre ist es her, dass diese Regelung sowohl für die Autofahrer aus Richtung Chemnitzer als auch für die aus Richtung der Münchner Straße galt. Ab 2014 wurden nur noch Raser erwischt, die vom TU-Campus stadtauswärts fuhren. Davon aber jede Menge. Über 3 700 Strafzettel verschickte das Ordnungsamt für Verstöße von dort. Das macht über 108 000 Euro Bußgeld.

An der Königsbrücker Landstraße 338 in Weixdorf wurden über 2 400 Raser erwischt. Ein ganzes Jahr lang blitzte es nur bei Autos, die stadtauswärts unterwegs waren. Das war auch 2014 der Fall. 2015 wechselte die Position des Blitzers mehrmals. Hier gab es Strafzettel für Autofahrer aus beiden Richtungen. Grund für die wenigen Wechsel bei der Blitzerrichtung ist die reine Physik. „Beim Blitzen von der gegenüberliegenden Straßenseite ist der Anteil der nicht verwertbaren Fotos höher“, sagt Stadtsprecherin Anke Hoffmann. Das Gesicht des Fahrers sei dann meist aufgrund des Fotowinkels von der A-Säule des Fahrzeuges verdeckt. Auch bei schlechten Licht-, Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen wird die kurze Seite bevorzugt. Dann wird das Foto aus einer kürzeren Entfernung erstellt und der Fahrer ist besser zu identifizieren. Daher sei an den drei Anlagen derzeit die kurze Seite eingestellt.

