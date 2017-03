Wenn der Bettler klingelt Ein Mann gibt sich als taub und stumm aus und bittet um Geld. Das hat auch schon in Bautzen für Verunsicherung gesorgt.

Claudia Schmidt hörte das Klingeln und sah durchs Fenster. Vor ihrer Haustür stand ein Mann. Der hielt einen Zettel hoch, auf dem zu lesen stand: „Ich bin taub und stumm.“ So wie Claudia Schmidt ging es in der vergangenen Woche vielen in der Reichenbacher Thomas-Müntzer-Straße und am Oberen Weg im Neubaugebiet der Kleinstadt. Der Mann gab sich als Taubstummer aus. Mit dieser Masche wollte er um Geld betteln. „Wir haben aber unsere Haustür gar nicht erst aufgemacht“, erzählt die junge Frau.

In einer Kleinstadt wie Reichenbach ist so etwas schnell ein Gesprächsthema. Bisher sind solche Vorfälle eher aus den größeren Städten wie zum Beispiel Görlitz, aber nicht aus der ländlichen Umgebung bekannt. Das bestätigt auch Thomas Knaup von der Pressestelle der Polizeidirektion in Görlitz. „Womöglich stellt es für den einen oder anderen Bürger eine unbehagliche Situation dar, weil man derartiges – insbesondere im idyllisch-ländlich geprägten Raum unserer Region – nicht gewohnt ist“, sagt der Polizei-Pressesprecher.

Keine Straftat

Unbekannt sind der hiesigen Polizei solche Vorkommnisse aber nicht. Aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz würden der Polizei immer wieder mal derartige Sachverhalte gemeldet. Wie viele das sind, dazu führen weder die Kriminalstatistik noch andere polizeiliche Datenbanken Zahlen. Der Grund dafür: „Das Läuten an Haustüren und damit verbundenes mutmaßliches Betteln stellt keine Straftat dar und erfüllt für gewöhnlich auch keinen ordnungswidrigen Tatbestand“, erklärt Pressesprecher Thomas Knaup. Mit einem einfachen, aber klaren Nein oder dem sofortigen Schließen der Haustür könne der Angesprochene den ungewollten Kontakt leicht beenden, heißt es vonseiten der Polizei.

Claudia Schmidt aus Reichenbach jedenfalls informierte nach dem Vorfall die Mitglieder des sozialen Netzwerkes Facebook. Und mahnte sie, genau zu schauen, bevor man die Tür öffnet.

