Wenn der Baggerfahrer zweimal klingelt Fürs Breitband-Internet wird gleich doppelt gebaut. Einige Städte lösen so was anders.

Innerhalb weniger Wochen müssen die Anwohner der Friedhofstraße in Löbau zwei unterschiedliche Baustellen ertragen. Beide Male werden Kabel für Breitband-Internet verlegt. Anwohner fragen sich: Ginge das nicht in einem Aufwasch? © Rafael Sampedro

Vom Straßennamen „Friedhofstraße“ sollte man sich in Löbau derzeit nicht täuschen lassen. Denn ruhig geht es hier in den letzten Wochen für die Anwohner nicht zu. Eine Baufirma nach der anderen reißt Straße und Gehwege auf und verlegt Kabel fürs Breitband-Internet. Verrückt?

Anwohner Lutz Fritsche schildert der SZ die absurde Situation: „Vor ein paar Wochen war hier eine Berliner Firma und hat Breitbandkabel verlegt. Nachdem alles wieder zugebuddelt war, kam jetzt die nächste Firma und verlegt wieder Breitbandkabel.“ Fritsche fragt sich, ob man solche Bauarbeiten nicht besser koordinieren kann.

Tatsächlich gibt es Städte in Deutschland, zum Beispiel München, die genau für solche Fälle die Stelle eines Baustellenkoordinators eingeführt haben. In der Bayernmetropole hatte man die Erfahrung gemacht, dass immer wieder Straßen über Monate hinweg Baustellen blieben. Hintereinander zum Beispiel erneuerten erst die Verkehrsbetriebe Schienen, und im Anschluss waren neue Fernwärme-Leitungen und Internet-Kabel zu verlegen. Das nervte die Anwohner und lähmte den Verkehr. Der Baustellen-Koordinator bündelt nun verschiedene Bauarbeiten in einem gemeinsamen Zeit-Korridor.

Die SZ fragte bei der Stadt Löbau nach, wie die Situation hier ist. „Einen Baustellen-Koordinator haben wir bei der Stadt Löbau nicht“, sagt Pressesprecherin Eva Mentele. Gleichwohl verfahre man oft so wie in München: „Wenn wir größere Straßenbaumaßnahmen planen und in diesem Zeitraum auch Bauarbeiten an Kanälen oder Stromleitungen anfallen, versuchen wir, das alles zusammen zu erledigen.“ Bei Fremdbauarbeiten wie nun auf der Friedhofstraße sei das der Stadt aber nicht möglich. „Die Bauanträge kommen zu verschiedenen Zeiten hier rein und werden dann auch für unterschiedliche Zeiten genehmigt“, erklärt Eva Mentele, „die tatsächliche Planung liegt bei solchen Bauvorhaben nicht in unserer Hand. Und so ärgerlich die Situation für manche von den Bauarbeiten betroffenen Anwohner auch sei: „Wir wollen alle schnelles Internet. Das bringt leider solche Bauarbeiten mit sich.“

Auch Hartmut Horn, Geschäftsführer der Löbauer Baufirma STL Bau, hält eine bessere Baustellen-Koordinierung grundsätzlich für eine gute Idee. Wenn man nur einmal die Straße oder den Gehsteig aufreißen muss, spart das schließlich auch Geld für alle beteiligten Unternehmen. Die STL Bau erledigt in Löbau und den Ortsteilen und jetzt gerade in der Friedhofstraße die Erdarbeiten zur Verlegung von Breitband-Kabeln. Das geschieht im Auftrag der auch in Dresden ansässigen Firma SAG, einem auf Netzbau spezialisierten Unternehmen. Die SAG wiederum ist von der Telekom beauftragt. Die Koordinierung scheitere aber oft in der Praxis, so Horn. „Wegen der Sommerferien ist die Personal-Besetzung angespannt“, sagt er. Deshalb können er nicht einmal abschätzen, wie lange die Bauarbeiten an der Friedhofstraße noch andauern. „Ich habe mir die Baustelle in der vergangenen Woche extra noch einmal persönlich angeschaut“, sagt Horn, „aber es ist ungewiss, wie lange es noch dauert.“

Vor allem wird diese Baustelle bei Weitem nicht die letzte ihrer Art in Löbau bleiben – und schätzungsweise auch nicht der einzige Ort, an dem mehrmals hintereinander aufgerissen wird. „Das wird noch viel lustiger“, sagt Horn, meint das aber nicht scherzhaft. Aufgrund der politischen Vorgaben solle der Breitband-Ausbau innerhalb der nächsten zwei Jahre abgeschlossen sein. Horn: „Da wird noch so manches Loch aufgehen und noch so manche Straße gesperrt werden müssen.“

