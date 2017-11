Wenn der Anzug gewaschen wird Maria Schönfelder hat in Zabeltitz eine Reinigung eröffnet. Die Hausfrau darf sich durchaus wundern.

Maria Schönfelder bietet im White Dreams in Zabeltitz jetzt auch eine moderne Nassreinigung an. © Kristin Richter

Den feinen Anzug in die Waschmaschine stecken? Was jeder Hausfrau graust, passiert genau in der neuen Reinigung von Maria Schönfelder. Mit einer herkömmlichen Waschmaschine sind die beiden Reinigungsautomaten natürlich nicht zu vergleichen. Diese Art der Nassreinigung ist ein Verfahren, das als Ersatz für das klassische chemische Reinigen mit Perchlorethylen und anderen Lösemitteln gedacht ist. Es wurde 1991 von der Firma Kreussler mit der Firma Miele entwickelt und ist auch unter dem Namen Lanadol-Verfahren bekannt.

Gedacht ist das Verfahren für die professionelle Anwendung. Es kommt mit sehr wenig Chemikalien aus, und das Abwasser kann unmittelbar in die Kanalisation fließen. Das Verfahren ermöglicht daher auch die Behandlung von Strickwaren aus Wolle oder Seidenartikel, die sonst für eine Handwäsche vorgesehen sind. Vom empfindlichen Brautkleid, über den Festtagsanzug bis zum klassischen Federbett kann die Inhaberin von White Dreams jetzt die moderne Nassreinigung anbieten.

www.white-dreams-online.de

