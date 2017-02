Wenn dem Mond das Licht ausgeht In der Nacht zum Sonnabend ist am nächtlichen Himmel ein nicht alltägliches Schauspiel zu sehen.

Der Mond während der Halbschattenfinsternis am 19. Oktober 2013. Die Abschwächung des südlichen Teils des Mondes ist deutlich zu sehen. © Heiko Ulbricht

Freital. Halbschatten-finsternisse des Mondes gehören zu den weniger auffälligen Ereignissen am Himmel. Dem astronomisch Unkundigen würde eine solche Finsternis kaum auffallen. In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar treten bei dieser Halbschattenfinsternis jedoch besondere Umstände ein.

Bei dieser Finsternis handelt es sich, wenn man so will, um eine „totale“ Halbschattenfinsternis des Mondes. Das heißt, der Mond steht komplett im Halbschatten der Erde, ohne aber jedoch den Kernschatten zu berühren. Jedoch verfehlt der Nordteil des Erdtrabanten den Kernschatten der Erde nur extrem knapp – er nähert sich auf nur wenig mehr als ein Prozent des scheinbaren Monddurchmessers dem Kernschatten der Erde. Es handelt sich daher um eine sehr tiefe Halbschattenfinsternis des Mondes. Der nördliche Teil der Mondscheibe wird daher auch für das bloße Auge deutlich abgedunkelt erscheinen. Dies fällt auch einem ungeübten Beobachter auf.

Die Finsternis beginnt am 10. Februar um 23.33 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Halbschatten, was aber noch nicht beobachtbar ist. Die größte Verfinsterung des Mondes mit den beschriebenen Erscheinungen wird am frühen Morgen des 11. Februar um 1.44 erreicht. Bis 03.55 Uhr braucht der Mond, den Halbschatten der Erde wieder zu verlassen.

Sehr lohnenswert ist es, den Mond zum Zeitpunkt der größten Verfinsterung fotografisch festzuhalten. Die Sensoren in den heutigen Spiegelreflexkameras sind in der Lage, kleinste graduelle Abschwächungen des Lichts nachzuweisen, wie es bei dieser Finsternis der Fall sein wird. Ein wackelfreies Stativ und ein gutes Teleobjektiv mit mindestens 500 Millimetern Brennweite sei hierzu empfohlen. Oder man befestigt die Kamera – wie es heutzutage üblich ist – mittels Adaptern an einem Spiegelteleskop und nutzt selbiges als starkes Teleobjektiv.

Die Verfinsterung lässt sich damit wunderschön dokumentieren. In unserem Beispielfoto wurde eine Halbschattenfinsternis des Mondes vom 19. Oktober 2013 festgehalten. Hier stand der Mond nördlich des Kernschattens der Erde im Halbschatten. Die Abschwächung des südlichen Teils des Mondes ist deutlich zu sehen.

Unser Autor Heiko Ulbricht ist Freitaler und engagiert sich in der Sternwarte Radebeul.

