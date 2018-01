„Wenn dein Kind dich morgen fragt ...“ Wie Eltern auf schwierige Fragen antworten können, vermittelt eine Vortragsreihe ab diesem Donnerstag in der Frauenkirche.

Sebastian Feydt, Pfarrer der Frauenkirche, veranstaltet ab diesem Donnerstag eine Vortragsreihe. Zum Auftakt geht es unter anderem um Frieden und erneuerbare Energien. © Sven Ellger

Wenn Kinder ihren Eltern Fragen stellen, sind die oft sprachlos. Dieser Sprachlosigkeit will Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt diesmal in der traditionellen Vortragsreihe „Forum Frauenkirche“ auf den Grund gehen. Unter dem Titel „Wenn dein Kind dich morgen fragt ...“ startet an diesem Donnerstag die Veranstaltungsreihe.

Ab 19.30 Uhr werden in dem Gotteshaus die wichtigen Fragen der Zukunft diskutiert. Sibylle Bauer, Studienleiterin am Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), spricht zum Thema Frieden und Abrüstung. Mit Fritz Brickwedde, Präsident des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, kann über nachhaltige Energiewirtschaft debattiert werden. Daneben sind weitere fünf Gäste eingeladen, die zu ihren jeweiligen Fachgebieten befragt werden können. Durch den Abend führt der Journalist Thomas Bille.

„Wir brauchen einen Perspektivwechsel“, erklärt Frauenkirchen-Pfarrer Sebastian Feydt das Ziel der Gesprächsreihe. Bei Problemen und Fragen werde oft nicht bedacht, welche Auswirkungen es langfristig gibt. „Der von uns ausgelöste Klimawandel, die Zukunftsfähigkeit unserer Art zu Leben – all dies muss aus der Sicht der Kinder und Enkel gedacht werden“, sagt Feydt. „An einem Ort wie der Frauenkirche berührt es aber außerdem die Frage, welchen Unterschied es zwischen Werten und Tugenden gibt“, sagt der Pfarrer. „Wir leben in Europa in fast werteseeligen Zeiten, wo verschiedene Dinge zu Werten erklärt werden. Was uns aber religionsübergreifend in guter Weise zusammenleben lässt, ist eine Rückbesinnung auf Tugenden.“ Sie gäben dem Leben Halt und Basis, auch in turbulenten Zeiten zu bestehen. „Die Frauenkirche mit den Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung in der Kuppel ist wie geschaffen für diese Werte- und Tugendendebatte“, sagt der Frauenkirchen-Pfarrer.

Auch die diesjährige Peace Acadamy vom 18. bis 21. Mai richtet sich an den Nachwuchs. An der Frauenkirche, Symbol für Frieden und Versöhnung, werden sich Jugendliche und junge Erwachsene ganz verschiedener religiöser und kultureller Prägung treffen und darüber diskutieren, auf welchen Werten das Zusammenleben in Europa und der Welt fußt.

Die Auftaktveranstaltung zur Reihe „Forum Frauenkirche“ beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

zur Startseite