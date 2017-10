Wenn das Zuhause zum Albtraum wird Für Kinder, die Schlimmes erlebt haben, gibt es bald eine neue Zuflucht.

Ein liebes Wort, ein Streicheln über die Wange, ein Gute-Nacht-Kuss – was für die meisten Kinder und Jugendliche in der Familie dazugehört, ist manchen völlig fremd. Über 1 600 Hinweise auf Kindswohlgefährdung gehen jährlich bei der Stadt ein, um die 250 Inobhutnahmen wegen akuter Gefahr sind zuletzt im aktuellen Kinderschutzbericht vermerkt. Eine kleine Gruppe von drei Pädagogen hat es sich nun zum Ziel gemacht, Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren ein neues Zuhause zu geben, wenn das alte zum Albtraum wird.

Carsten Guse, seine Frau Sabrina Hennersdorf und der gemeinsame Freund Sebastian Kraska – alle ausgebildete Erzieher – haben dafür eine Wohnung auf der Korolenkostraße in Klotzsche angemietet. Sie soll in den kommenden Monaten umgebaut werden. Geplant ist eine Wohngemeinschaft für bis zu zehn Jugendliche, die in drei Doppel- und vier Einzelzimmern untergebracht werden sollen. Dafür müssen Zwischenwände eingezogen werden, eine Küche eingebaut und ein zweites Bad eingerichtet werden. Guse und seine beiden Mitstreiter machen zwar das meiste in Eigenarbeit. Dennoch schätzen sie die Kosten auf rund 15 000 Euro. Deswegen wird bei einer sogenannte Crowdfunding-Aktion online Geld gesammelt. Unterstützer erhalten als Gegenleistung Geschenke.

Ziel ist es, Anfang Dezember zu eröffnen. „Das ist theoretisch möglich“, sagt Guse. Doch Bauamt und Landesjugendamt müssen ihr Okay zur neuen Wohngemeinschaft geben. Ein Team von mindestens acht Mitarbeitern wird sich dann rund um die Uhr um die verhaltensauffälligen Bewohner kümmern, die misshandelt oder sexuell missbraucht wurden. Guse, Hennersdorf und Kraska waren mit den derzeitigen Angeboten in der Dresdner Kinder- und Jugendarbeit unzufrieden. „Gerade jetzt, da viele unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in die Stadt kommen, hat sich gezeigt, dass die Institutionen nicht individuell auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen“, sagt Guse. Er hat zuletzt als Lehrer gearbeitet, angehende Sozialarbeiter unterrichtet. „Ich wollte das nicht ewig machen und habe nun den Absprung gewagt.“

Gemeinsam wurde die Unternehmergesellschaft Trivia gegründet, die bald zur gemeinnützigen GmbH werden soll. Der Name ist Programm. Trivia – drei Wege – zur Besserung sollen in der neuen Wohngemeinschaft angeboten werden: Sport, Musik und Kunst. Wenn alles eingerichtet ist und die ersten Jugendlichen angekommen sind, soll es einen Tag der offenen Tür geben – zum Kennenlernen. Denn zumindest bei der Wohnungssuche waren die Vorurteile und Bedenken groß.

