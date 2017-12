Wenn das Wetter wankelt An den Weihnachtsfeiertagen brachte das ständige Auf und Ab viel Sonne. Das ändert sich nun.

Solche Bilder bleiben den Freitalern wohl noch einige Tage erspart.Und nicht nur für Autofahrer hat das Vorteile. © dpa

Freital. Kein Schnee zu Weihnachten: Das Wetter bestätigt die Statistik. Und hat dazu den Freitalern sonnige Weihnachtsfeiertage beschert. Viele nutzten dies, um in der Region spazieren zu gehen. Meteorologe Thomas Hain findet grüne Weihnachten ganz normal. „Weiße Weihnacht kommt im Tiefland sehr, sehr selten vor“, sagt der Fachmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. „2010 hatten wir das letzte Mal so richtig Winter.“ Und beim Winter ohne Schnee bleibt es auch in den nächsten Tagen. „Wankelwetter“ nennt Thomas Hain das Auf und Ab, das die Freitaler derzeit erleben.

In den Tagen zwischen den Jahren wird es kühler als zu Weihnachten, danach klettern die Temperaturen wieder. „Donnerstag und Freitag gibt es immer wieder Regen, ab einer Höhe von 400 Metern fallen ein paar Zentimeter Neuschnee“, sagt der Meteorologe. „Ganz weg ist der Winter also nicht.“ Dann wird es wieder wärmer. Und es kommt ein sehr kräftiges Tiefdruckgebiet. „Das sind entspannte Zeiten für den Winterdienst, die Heizkosten sind niedrig und es gibt kein Chaos auf den Straßen“, verspricht der Experte. (SZ/csp)

