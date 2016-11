Wenn das Wasser wiederkommt Am Liebethaler Weg in Lohmen fürchten Anwohner um ihre Grundstücke. Mit einer Petition machen sie Druck.

Hinter Iris Schulze und Reinhard Funk liegt eine Schneise, durch die 2010 das Wasser vom Feld auf den Liebethaler Weg schwemmte. Die Straße wird zwar derzeit gebaut, allerdings ohne Abflüsse für Regenwasser.

2010 lief das Wasser vom Feld auf den Liebethaler Weg.



Ein Eigenheim zu bauen, ist fast immer mit unvorhersehbaren Ereignissen verbunden. Bei Iris Schulze war es das Wasser, das vom Feld oberhalb des Grundstücks kam, sich auf dem Boden der Baustelle sammelte und sich durch die noch offenen Rohre nach oben drückte. Das war 2010. Und Iris Schulze war nicht die einzige Anwohnerin am Liebethaler Weg im Lohmener Ortsteil Mühlsdorf, die damals mit dem Wasser zu kämpfen hatte.

„Schmilzt der Schnee oder regnet es stark, kommt das Wasser in Sturzbächen von den Feldern“, sagt Reinhard Funk. Der Unternehmer sitzt mit seiner Bodentechnik-Firma unterhalb des Liebethaler Wegs. Zurzeit rollen vor und auf seinem Firmengelände die Bagger. Reinhard Funk baut seinen Vorhof neu und setzt dabei die Sandsteinmauer besonders hoch – als Schutz vor dem Wasser, sollte es wieder zu sturzbachartig kommen wie 2010. Die Bagger vor seinem Grundstück bauen gerade den Liebethaler Weg neu. Allerdings nicht grundhaft, also ohne Regenwasserabflüsse und Bordsteine. Das ärgert die Anwohner.

Deshalb hat Reinhard Funk eine Unterschriftenliste initiiert, der sich 67 Nachbarn angeschlossen haben. Beim jüngsten Gemeinderat ließen sie diese Petition durch einen Anwalt an Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) überreichen. Die Forderung ist klar: Die Gemeinde soll dafür sorgen, dass das Oberflächenwasser von den Feldern die Grundstücke am Liebethaler Weg nicht mehr überschwemmt. Die Anwohner schlagen vor, das Wasser gesammelt über Leitungen und Kontrollschächte über die unterhalb des Liebethaler Wegs verlaufende Richard-Wagner-Straße in die Wesenitz zu leiten. „Die Richard-Wagner-Straße wurde schon in der De-luxe-Version ausgebaut, mit Schächten und allem Drum und Dran. Nur bringt das nichts, wenn das Wasser auf dem Liebethaler Weg nicht aufgefangen wird“, sagt Reinhard Funk.

Liste kam zu spät

Bei den derzeit stattfindenden Bauarbeiten am Liebethaler Weg werden lediglich Abwasserrohre eingesetzt, um die Häuser an das System anzuschließen. Rohre zum Auffangen von Oberflächen- oder Regenwasser sind nicht vorgesehen, auch keine Bordsteine oder Gullischächte. Jedenfalls nicht mehr. Denn in der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 2012 war das einmal so verzeichnet. „Der grundhafte Ausbau wäre aber viel zu teuer geworden, rund 800 000 Euro“, verteidigt Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) das Vorgehen. Allein 170 000 Euro davon wären für die Oberflächenentwässerung gewesen. Die jetzige Variante, die derzeit am Liebethaler Weg verbaut wird, kostet nur 330 000 Euro, rund ein Viertel dieser Summe wird gestellt. Günstiger, aber eben ohne gesonderten Schutz vor Oberflächenwasser. Die Straße wird nur repariert.

Im Gemeinderat machte der Bürgermeister dann auch klar, dass die laufenden und fast abgeschlossenen Bauarbeiten nicht mehr gestoppt oder abgeändert werden können, weil die Anwohner lieber den alten Bauplan von 2012 umgesetzt gesehen hätten. Die Unterschriftenliste wurde nämlich erst Ende Oktober eingereicht, die Bagger sind aber schon seit Ende August am Werke. Das wissen auch die Initiatoren. Die Liste wollten sie trotzdem abgeben. Claus Kaden hat ebenfalls unterschrieben. Auch er wohnt am Liebethaler Weg, allerdings so günstig, „dass das Wasser um das Grundstück herumläuft“. Seinen Namen hat er für die Petition trotzdem gesetzt. Nicht nur als Nachbarschaftshilfe. Auch, weil der 77-Jährige jahrlang Wehrleiter in Lohmen war und weiß, welchen Schaden Starkregen anrichten kann. „Läuft der Keller voll, muss die Feuerwehr kommen, und das kostet dann richtig Geld“, erklärt der Rentner, der selbst ab und zu noch mit ausrückt.

Bürgermeister Mildner kann die Bedenken der Anwohner verstehen. „Das Problem am Liebethaler Weg besteht schon seit Jahrzehnten.“ Allerdings, sagt er, würde es dort zu keiner Gefahr für Leib und Leben durch das Wasser kommen. An anderen Stellen in der Gemeinde schon, weswegen in Zukunft erst einmal dort gebaut werden würde. Demnächst stehen Arbeiten am Fluss-Delta unterhalb des Schlosses an. Die Anwohner vom Liebethaler Weg müssen wohl damit leben, dass irgendwann das Wasser wiederkommt.

