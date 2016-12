Wenn das sorbische Christkind mit dem Auto kommt In Schleife und Halbendorf ist ein Brauch lebendig geblieben, den es einst auch im Süden der Oberlausitz gab. Dort ist er verschwunden.

zurück Bild 1 von 9 weiter Das Anziehen des Christkinds ist eine langwierige Prozedur: In Halbendorf ist es Schneiderin Arite Krautz, die dabei behilflich ist. Eine gute Stunde braucht sie dafür. Der Name des Christkinds wird traditionell übrigens nicht genannt. © Joachim Rehle Das Anziehen des Christkinds ist eine langwierige Prozedur: In Halbendorf ist es Schneiderin Arite Krautz, die dabei behilflich ist. Eine gute Stunde braucht sie dafür. Der Name des Christkinds wird traditionell übrigens nicht genannt.

Helle Farben für die frohe Botschaft: Während die Alltagstrachten schlicht und dunkel sind, ist das Christkind in helle Farben gewandet.

Farbig bunt, wo das Herz sitzt: Das Brusttuch ist aus einzelnen Schmuckbändern zusammengenäht.

Binden, knöpfen, zupfen: Viermal hat Arite Krautz die Anziehprozedur 2016 vollzogen. Da sitzt jeder Handgriff.

Christkind in Ketten: Schmuck in allen Variationen gehört zum Christkind, das zu DDR-Zeiten Bescherkind genannt werden sollte.

Aufs Detail kommt‘s an: Die Anzahl der Schleifen richtete sich nach der Anzahl der Mädchen im Dorf.

Schmuckfreude: Haube mit breiten Zankis in der Rückansicht. Die Muster variieren von Ort zu Ort.

Das Beste zum Schluss: Wenn alles sitzt, bekommt das Christkind die Lebensrute in die Hand.

So etwas gab es noch nie.Um den Regen auszuweichen wurde am vergangenen Sontag das Halbendorfer Christkind wird mit seinen Helfern mit einem Transporter von Haus zu Haus gefahren.

Heidnisch oder christlich? Woher kommt der Brauch um das sorbische Christkind? Bei der Weihnachtsfeier der Domowina-Ortsgruppe in Schleife wurde das vor wenigen Tagen diskutiert. „Christlich natürlich“, meinte einer. Warum sollten Heiden sich um das Christkind kümmern? Andere vermuten, da habe sich vielleicht etwas vermischt. So schreibt es auch der Oberlausitzer Heimatforscher und Autor Hans Klecker in seinem neuen Buch „Weihnachtliche Oberlausitz“.

Das Christkind, das vor 100 Jahren auch im Süden der heutigen Landkreise Bautzen und Görlitz unterwegs war, trage Züge germanischer Göttinnen, zum Beispiel der niederdeutschen Frau Gode oder der hessischen und thüringischen Frau Holle. Schon grundsätzlich trat und tritt das Christkind ja als Mädchen auf. Nicht als Junge. Was naheliegend wäre, denn der biblische Jesus, auf den das Christkind zurückgeht, war ein männliches Kind.

Aber einen Jungen haben weder die Schleifer noch die Halbendorfer bisher als Christkind losgeschickt, bestätigt Birgitt Marusch. Sie hat in den vergangenen Wochen immer wieder das Schleifer Christkind angekleidet. Hat ihm in Rock und Bluse geholfen, die Haare zu Zöpfen geflochten, die weiß-grüne Haube aufgesetzt und den Schleier aus weißer Spitze vorm Gesicht befestigt. In Halbendorf war es ihre Kollegin Arite Krautz.

Das Gesicht bleibt stets verhüllt

Dass nämlich ist das besondere am Christkind im Kirchspiel Schleife – sein Gesicht ist nicht zu sehen. Es spricht auch nicht, trägt weiße Handschuhe. Denn es soll nicht erkannt werden, wer die Rolle des Segensbringers in der Adventszeit übernimmt. Zwölfmal war das Schleifer Christkind mit seinen beiden Begleiterinnen dieses Jahr im Einsatz. Hat Kindergarten, Schule und Weihnachtsfeiern besucht. Ist schweigend in den Raum getreten. Hat mit dem Glöckchen geklingelt, sich zusammen mit den Mädchen an seiner Seite dreimal verneigt. Hat den Anwesenden dreimal mit dem Handrücken über die Wange gestreichelt und den Erwachsenen die Lebensrute aus Ginster und Birke auf die Schulter gelegt. „Auf die Seite, wo sich das Herz befindet“, erklärt das Christkind. Eine seiner Begleiterinnen hat kleine Süßigkeiten an die Gesegneten verteilt. Noch einmal haben sich die Drei verneigt, dann sind sie gegangen. Einfach so.

Gesundheit, Glück und Wohlergehen fürs kommende Jahr soll der Christkindbesuch den Menschen bringen. Das Schleifer Christkind sieht übrigens etwas anders aus als das aus Halbendorf, was auf den Fotos zu sehen ist.

Die DDR wollte kein Christkind

Die Begegnung mit dem Christkind, das zu DDR-Zeiten Bescherkind genannt werden sollte, ist den Menschen in den sieben Dörfern des Schleifer Kirchspiels nichts Fremdes. Wenn die verschleierte Gestalt zu einem ihrer Termine durchs Dorf läuft und Passanten begegnet, bleiben die einfach stehen, schweigen und lassen sich vom Christkind über die Wange streichen.

Während die Dörfer wie Rohne, Mühlrose, Schleife oder Trebendorf noch ganz vertraut sind mit diesem Brauch, ist er in anderen Teilen der Oberlausitz fast vollständig verschwunden. Auch im Süden – in Ober- und Niedercunnersdorf oder Dürrhennersdorf zum Beispiel – warteten die Menschen vor etwa 100 Jahren noch auf den vorweihnachtlichen Christkind-Besuch. In Dürrhennersdorf etwa sei es zusammen mit dem Engel Gabriel, dem Heiligen Petrus oder dem Ruprecht unterwegs gewesen. Anfangs habe sich dabei tatsächlich ein Junge Frauenkleider übergezogen. Später dann übernahmen Mädchen die Rolle. Auch ihr Gesicht war einst verhüllt.

Teilweise sangen die Ankommenden ein Lied. Christkind und Engel hielten Gericht, die „Sünden“ der Kinder kamen zur Sprache. Und ausgerechnet der strenge Ruprecht trat als Fürsprecher der Kleinen auf. Geblieben ist von dieser Tradition im Süden fast nichts. Lediglich auf Weihnachtsmärkten, allen voran dem Schlesischen Christkindelmarkt in Görlitz, lebt das Christkind fort. Dort allerdings unverschleiert. Darin sieht Birgitt Marusch aus Schleife vielleicht auch einen Grund für das Verschwinden des Brauchs in anderen Gebieten. Denn dort gehe es am Ende um die Schönheit des Mädchens. Die spielt im Schleifer Kirchspiel keine Rolle. Außerdem wird von Groß Düben bis Halbendorf das Wissen um das Christkind weitergegeben. In Kindergärten hören die Jungen und Mädchen schon früh davon. Und nur wenige von den ganz Kleinen weinen, wenn das Glöckchen tatsächlich klingelt. (ihg)

