Wenn das Parken vor der Kita zum Problem wird Alexander Nestler hat vor der Freitaler Kita ein Knöllchen bekommen – zu Unrecht, findet er.

Alexander Nestler bringt seinen Sohn Arthur jeden Tag mit dem Auto zur Kita „Regenbogen“. © Andreas Weihs

Freital. Keine zehn Minuten hat es gedauert, schon war es passiert. Dabei wollte Alexander Nestler eigentlich nur schnell seinen Sohn Arthur abgeben und dann zur Arbeit fahren. Doch wie so oft war vor der Kita „Regenbogen“ an der Rabenauer Straße kein Parkplatz frei. Also stellt Alexander Nestler sein Auto kurzerhand auf dem Gehweg ab. Weil der recht breit ist, glaubte er, niemanden zu behindern. Doch da hat Alexander Nestler die Rechnung ohne das Ordnungsamt gemacht. Das Ergebnis: Ein Knöllchen über 20 Euro.

Alexander Nestler kann die Reaktion der Stadtverwaltung nicht nachvollziehen. Denn die Parkplätze vor der Kita seien schon seit jeher knapp. Rund elf Stellflächen stehen zur Verfügung. – laut Nestler zu wenig. Denn gerade zu den Hol- und Bringezeiten herrsche vor der Kita schnell Chaos, stauen sich die Autos mitunter bis auf die Rabenauer Straße zurück, beschreibt Nestler. „Da der Gehweg breit genug ist, würde es die Situation entspannen, wenn das zeitweise Parken auf diesem erlaubt wäre“, schlägt er vor.

Die Stadtverwaltung allerdings sieht keinen Grund, zu handeln. „Größere Probleme hinsichtlich der Parksituation waren bisher hier nicht bekannt“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Auch werde die geforderte Mindestanzahl an Parkplätzen erfüllt. Einen Anspruch auf einen Parkplatz haben die Eltern nicht: „Wer sein Kind mit dem Auto bringt oder holt, ist als Fahrzeugführer selbst dafür verantwortlich, sein Fahrzeug an geeigneten Stellen ordnungsgemäß abzustellen“, sagt Weigel.

Vor Knöllchen in Acht nehmen müssen sich die Eltern deshalb weiterhin. Weitere Kontrollen durch das Ordnungsamt sind nicht ausgeschlossen. „Bereiche vor und an Schulen und Kitas stehen aus Sicherheitsgründen schwerpunktmäßig im Fokus“, erklärt Matthias Weigel. Das Parken auf dem Gehweg, so wie vorgeschlagen, ist dagegen weiterhin unzulässig. Dies würde das Ein- und Ausparken für die anderen Autos erschweren. „Das wiederum würde die Verkehrssicherheit, insbesondere die der Kinder, insgesamt gefährden“, sagt Weigel.

Ein Einzelfall?

Alexander Nestler will sich damit nicht zufriedengeben. Denn es seien nicht nur die Eltern, die die hartumkämpften Plätze vor der Kita nutzen. Wie der Vater beobachtet hat, verschärfen die Mitarbeiter der Stadt selbst die Parkplatznot, würden so Ordnungswidrigkeiten provozieren. Mehrmals im Monat blockieren die Mitarbeiter der Technischen Werke (TWF) die Flächen, stellen ihre Fahrzeuge teils sogar selbst auf dem Gehweg ab. Obwohl sie dies teils gar nicht müssten, sagt Nestler. „Gerade bei Grünpflegearbeiten könnten sie auf dem Kita-Gelände parken, dann spielen die Kinder ohnehin nicht draußen“, sagt er.

Die Stadtverwaltung weist die Vorwürfe zurück. Sie spricht dagegen von einem Einzelfall. Damals seien zwei Hausmeister und die Mitarbeiter der Technischen Werke gleichzeitig vor Ort gewesen. Dies sei eine seltene Konstellation. „Grundsätzlich sollten Fahrzeuge der TWF die für Eltern gedachten Parkplätze natürlich nicht blockieren“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Mit dem Mitarbeiter sei dennoch gesprochen worden. „Ab sofort stellt keiner der Hausmeister mehr vor Ort in der Zufahrtsstraße die Dienstfahrzeuge ab“, sagt Matthias Weigel.

Mit seinem Ärger allein ist Alexander Nestler jedenfalls nicht. Zustimmung bekommt er von Ralf Langer. Der dreifache Vater hat sein jüngstes Kind in der Kita. Da auch die beiden Älteren schon dort betreut wurden, kennt er die Parkplatznot vor der Kita „Regenbogen“ seit Jahren. Er hält die Reaktion des Ordnungsamts für überzogen. „Man hätte doch über die Kita erst mal mit den Eltern reden können. Die Stadt muss doch nicht gleich Knöllchen sprechen lassen“, sagt er. Er hat die Angelegenheit deshalb in den Stadtrat gegeben. Eine Rückmeldung aber steht bislang noch aus.

Aus dem Freitaler Rathaus heißt es, man wolle sich in den kommenden Wochen die Situation vor Ort anschauen und wenn nötig über mögliche Verbesserungen beraten. „Voreilige Schlüsse, ob es Maßnahmen bedarf oder was praktikabel ist und was nicht, sollten daraus aktuell jedoch nicht gezogen werden“, sagt Matthias Weigel.

