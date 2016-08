Wenn das Normale falsch ist Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz sieht ausgeprägten Narzissmus als Ursache für die Krise in der Gesellschaft.

Dr. Hans-Joachim Maaz, Psychotherapeut und Autor. © privat

Um keine Illusion aufkommen zu lassen. Wir alle sind Narzissten. Der eine mehr, der andere weniger. Die westliche Gesellschaft verlangt es geradezu, narzisstisch zu agieren. Der Narzisst präsentiert sich allzu gern vor anderen als großartiger Kerl (oder Frau), setzt rigoros Ellenbogen ein. Er konsumiert ins Unendliche, ist immer unzufrieden, sein Leben ist ein Fass ohne Boden. Unsere Gesellschaft wird beherrscht von solchen Naturen und hat in die Krise geführt. Das sagt der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz. Er hat im Buch „Die narzisstische Gesellschaft“ über das Gier-Syndrom geschrieben. Am Sonnabend sprach er vor rund 250 Zuhörern im Ost West Forum Gut Gödelitz.

Geltungssucht, Gier, unaufhörliches Wachstum und selbstzerstörerische Leistungsbereitschaft sind an der Tagesordnung und entsprechen den Werten der westlichen Gesellschaft. Sie gelten als normal. All das sind narzisstische Störungen. Die Ursachen sieht Maaz in einer einfachen, aber nachvollziehbaren Tatsache: der Mangel an Liebe, Zuwendung und Wertschätzung in der frühen Kindheit. Das daraus resultierende Minderwertigkeitsgefühl münde in der Überzeugung, nicht wirklich liebenswert zu sein, und bestimme das Handeln der Betroffenen noch im Erwachsenenalter.

„Der innere Mangel wird kompensiert mit Verbrauch und Konsum. Eine Illusion“, sagt Maaz. „Das funktioniert nicht auf Dauer.“ Man könne das innerliche Defizit immer nur ein bisschen aufpeppen und nie ganz ersetzen. Und wenn man sich selbst nicht so mag, wie es bei narzisstischen Störungen der Fall ist, sucht man sich Idole, Vorbilder, um eigene Schwächen zu kompensieren.

Die Spielwiese der Narzissten ist breit. In Politik, Wirtschaft und Sport gibt es reichlich von ihnen. Machogehabe, Stärkekult, Siegeszwang, gnadenloser Konkurrenzkampf seien da eher männliche Ausprägungen. Schönheitswahn, Diätwahn und Mode sind weibliche Kompensationen. Sie sind ständig mit sich und ihren Leistungen beschäftigt, unfähig zu lieben und emphatisch zu reagieren.

Was fängt man nun an mit dem Wissen? Ratlosigkeit im Saal. Sich gänzlich von dem Narzissten in uns zu befreien, sei nicht möglich, so das ernüchternde Fazit von Maaz. Der Weg ist aber auch hier das Ziel. Er verweist konstruktiv darauf, das eigene Handeln kritisch zu reflektieren, andere Wege für sich selbst zu finden. Denn es gibt sie durchaus. Ob dadurch eine demokratische Revolution der Gesellschaft möglich wird, bleibt Utopie.

Buch: Die narzisstische Gesellschaft – Ein Psychogramm von Hans-Joachim Maaz

