Wenn das Hundeklo zum Himmel stinkt

Mir fallen in der Gemarkung Reick, also am Bach und gehenüber der städt.Kita Vetschauer Str. insgesamt 3 Hundeklos ein, die "gerne mal" überquellen und infolge dessen zum Umweltverschmutzer mutierem! Was Wunder auch, wenn denen nicht ein einziger Papierkorb/gewöhnlicher Abfallbehälter im bezeichneten Terrain gegenüber gestellt ist! Auch die DVB-Haltestelle Hülssestr. ist ein Skandal, was die Sauberhaltung (und den Strassenzustand!) anbelangt. Ich denke, hier ist auch die Stadt GEFORDERT, dass sich nicht letztendlich weite Gebiete derselben immer mehr ghettoisieren!!!