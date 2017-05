Wenn das Herz aus dem Takt gerät Herzstolpern, Herzrasen oder Herzflattern – es gibt viele Begriffe, wenn das Herz aus dem Takt gerät.

Dr. med. Jörg Patzschke ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Elblandklinikum Meißen. © Elblandkliniken

Neben Angst oder Aufregung können selbst verschuldete Ursachen, wie übermäßig starker Kaffee-, Alkohol- oder Colakonsum, aber auch ernsthafte Erkrankungen dahinterstecken.

Dr. med. Jörg Patzschke ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Elblandklinikum Meißen. Beim SZ-Gesundheitsforum am 17. Mai könnten Interessierte von ihm Informationen über neueste Behandlungsmethoden erhalten.

Herr Dr. Patzschke, welche Erkrankungen können sich hinter den Symptomen einer Herzrhythmusstörung verstecken?

Normalerweise verspüren wir unseren Herzschlag nicht. Beim Auftreten von Herzrhythmusstörungen kann es zu Symptomen kommen, die sehr vielfältig sind. Manchmal können wir zum Beispiel „Herzklopfen“ oder „Herzrasen“ empfinden, manchmal auch Schwindel oder „Schwarz werden vor Augen“. In den meisten Fällen von Herzrhythmusstörungen handelt es sich um Extraschläge, die häufig keinen Krankheitswert haben. Oft sind diese nur subjektiv unangenehm und nicht oder nur symptomatisch behandlungsbedürftig. Bestimmte Störungen, insbesondere solche, die mit einer Verlangsamung der Herzfrequenz (Bradykardie) oder auch einer Verschnellerung (Tachykardie) einhergehen, können aber auch bedrohlich werden. Auch unregelmäßigen Herzschlag, zum Beispiel beim Vorhofflimmern, müssen wir meist behandeln. Hier können sich Gerinnsel im Herzen bilden, die im ungünstigsten Fall ausgeschwemmt werden und andere Organe, wie zum Beispiel das Gehirn, den Darm oder auch die Extremitäten, schwer schädigen können. Manche Herzrhythmusstörungen treten bei ansonsten gesundem Herzen auf. Oft aber sind sie Folge einer strukturellen Herzkrankheit, nach der wir suchen müssen. Dies kann ein Herzinfarkt sein, eine Herzmuskelentzündung oder auch ein Bluthochdruck. Auch eine Herzschwäche, verschiedene Herzklappenfehler und auch angeborenen Störungen können ursächlich sein.

Welche Verfahren wenden Sie dafür im Elblandklinikum Meißen an?

Wichtig ist, eine fundierte Diagnose zu stellen. Dazu gehört zunächst immer eine Befragung des Betroffenen bezüglich seiner Beschwerden und eine klinische Untersuchung. In jedem Fall muss ein EKG in Ruhe, manchmal zusätzlich auch unter Belastung geschrieben werden. In unserer Klinik haben wir auf mehreren Stationen die Möglichkeit einer Telemetrie, d. h. wir können das EKG fortlaufend überwachen und Störungen speichern. Manche Störungen treten nur seltener auf und sind bei der Untersuchung oft schon wieder normalisiert. Hier wird ein Langzeit-EKG geschrieben, das über 24, 48 oder 72 Stunden oder auch über sieben Tage abgeleitet werden kann.

Bei vermuteten Störungen, die seltener auftreten, kann ein von außen durch den Patienten auflegbarer Ereignisrekorder helfen oder auch einer, den wir unter die Haut implantieren. Alle Patienten mit Herzrhythmusstörungen werden auch mittels Ultraschall (Echokardiographie) untersucht. In selteneren Fällen führen wir zusätzlich eine Computertomografie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) durch. Zur Abklärung von Herzrhythmusstörungen, die durch das Nervensystem auftreten, führen wir bei entsprechendem Verdacht eine sogenannte Kipptischuntersuchung durch.

Wie ist der übliche Ablauf einer Therapie für Patienten mit Herzrhythmusstörungen?

Herzrhythmusstörungen können vielfältiger Natur sein und müssen natürlich zunächst sicher diagnostiziert sein. Erst dann kann der jeweils sinnvolle Therapieweg festgelegt werden. Dieser richtet sich nach den Beschwerden des Patienten und danach, ob die Störung gefährlich ist oder nicht. Eine Behandlung ist erforderlich, wenn die Lebensqualität des Patienten eingeschränkt ist, zum Beispiel durch zu langsame oder zu schnelle Herzschlagfolge oder Angina pectoris. Gefährlichen Rhythmusstörungen sind unabhängig vom Befinden behandlungsbedürftig. Die Behandlung umfasst die Therapie der Ursache (neben den oben erwähnten Herzkrankheiten zum Beispiel auch Störungen der Schilddrüsenfunktion, der Elektrolyte usw.), allgemeine Maßnahmen (wie Bettruhe, Entspannung usw.), Medikamente, elektrische Maßnahmen (zum Beispiel Elektroschockbehandlung, Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie) und ggf. kardiochirurgische Verfahren (mittels Katheter oder selten auch Operation).

Lassen sich durch gezielte Lebensweise Störungen der Herzrhythmik vermeiden oder positiv beeinflussen?

Wir können Herzrhythmusstörungen zumindest günstig beeinflussen. Der Konsum von Genussmitteln wie Nikotin sollte beendet, Alkoholgenuss und in höheren Mengen auch Kaffee reduziert werden. Die Ernährung sollte durch eine ausgewogene Mischkost erfolgen mit Gemüse, Obst, Fisch usw. Auf ausreichende Elektrolytzufuhr sollte gerade bei Herzrhythmusstörungen geachtet werden, zum Beispiel auch durch entsprechendes Mineralwasser, eine Ernährungsberatung ist gegebenenfalls sinnvoll.

Bewegung an der frischen Luft, mindestens 30 Minuten täglich, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Günstig sind Spazierengehen, Walken, Joggen, je nach körperlichen Möglichkeiten. Ausreichend Schlaf hat eine positive Wirkung, ebenso wie Entspannungsübungen.

Die Fragen stellte Kristin Koschnick.

Termin des SZ-Gesundheitsforums „Herzrhythmusstörungen - Was können wir dagegen tun?“ ist der 17. Mai ab 18 Uhr im Elblandklinikum Meißen, Nassauweg 7, Konferenzraum 4. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten bitten wir um Anmeldung unter 03521 41045520 oder 0351 837475670. Der Eintritt ist frei.

