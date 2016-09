Wenn das Geld nicht reicht Petra L. aus Pirna erhält eine schmale Rente und lebt manchmal von Wasser und Knäckebrot. Sie ist kein Einzelfall.

Altersarmut ist ein bundesweites Problem. Auch in Pirna gibt es Senioren, deren Rente nicht bis zum Ende des Monats ausreicht. © dpa

Der Termin mit der Zeitung fällt ihr schwer. Deshalb möchte Petra L. aus Pirna auch nicht ihren richtigen Namen in dem Artikel lesen. Sie fühlt sich unwohl. Scham, Verzweiflung, Traurigkeit mischen sich. „Ja, ich bin arm“, sagt sie schlicht und umfasst ihre Teetasse in der Ausgabestelle der Pirnaer Tafel mit beiden Händen, so als ob sie Halt sucht.

Seit mehreren Jahren ist die 66-jährige Kundin bei der Pirnaer Tafel. Trotzdem reicht es manchmal nicht. Besonders knapp wird es immer gegen Monatsende, wenn ihre schmale Rente schon längst aufgebraucht ist. Jeden Freitag stellt sie sich bei der Pirnaer Tafel an. „Die Lebensmittel, die ich dort bekomme, reichen manchmal nur übers Wochenende“, erzählt sie. Deshalb musste sie neulich von Montag bis zur nächsten Freitagsausgabe hungern. „Ich konnte mir keine Lebensmittel kaufen, weil ich einfach kein Geld mehr hatte“, berichtet sie. Wovon sie lebte? „Von Wasser, Tee und altem Knäckebrot“, sagt die Pirnaerin. Natürlich hätte sie Hunger verspürt, aber aufgrund einer Krankheit wurde ihr vor einigen Jahren Dreiviertel des Magens wegoperiert. „So konnte ich den Hunger aushalten“, sagt sie und blickt wieder zu Boden. Hilfe von Mitmenschen kam nicht. Zwar wohnt sie mit einem Mann in einer Zweckgemeinschaft, ist aber zu stolz, um ihn zu fragen, ob er ihr etwas abgibt. In diesem Zusammenhang murmelt sie etwas von Selbstachtung, die sie nicht aufgeben kann.

Petra L.s Eltern sind verstorben. Ihre zwei Kinder? „Sie wohnen in Pirna, aber haben keine Zeit für mich“, berichtet L. Ihre beiden Enkelkinder kennt sie nicht. Hinter ihren Worten steht kein Selbstmitleid. In ruhigem Ton erzählt sie ihre Geschichte und fasst zusammen: „Ich habe schon vieles durchgemacht.“

Geboren wird sie in Wilschdorf. In Pirna besucht sie die Sonderschule. Eine Berufsausbildung absolviert sie nicht. Unmittelbar nach der Schule beginnt Petra L. zu arbeiten, unter anderem in einer Fischräucherei und viele Jahre in der Kunstseide als Maschinenputzerin. „Ich habe immer gearbeitet, trotzdem bekomme ich nur eine kleine Rente“, sagt sie. Ihre Rente beläuft sich auf knapp 600 Euro. Davon gehen Miete und Fixkosten ab, sodass lediglich 150 bis 200 Euro übrigbleiben, rechnet sie vor.

Petra L. lernt einen Mann kennen, dem sie vertraut, ihn heiratet und die beiden Kinder bekommt. Schwierigkeiten gibt es jedoch von Anfang an mit ihrer Schwiegermutter. „Sie stellte meinen Mann schließlich vor die Wahl, entweder Familie oder Auto.“ Ihr Mann entscheidet sich für das Auto und verlässt Petra L. sowie die Kinder. Wieder greift die Rentnerin nach ihrer Tasse und trinkt ruhig einen Schluck. Ihre Augen verdunkeln sich für einen Moment.

Tafel kann helfen

Petra L. ist kein Einzelschicksal in Pirna. Sandra Stübner von der Leitung der Pirnaer Tafel kennt mehrere solcher Extremfälle. „Eine Kundin in Copitz hungert genauso, weil das Geld für Lebensmittel nicht reicht. Sie ist mittlerweile stark abgemagert“, berichtet Sandra Stübner. Eine andere bedürftige Pirnaerin, die ebenfalls regelmäßig zur Tafel kommt, würde am Monatsende in die Geschäfte gehen, um zu betteln. Das ist für Petra L. keine Alternative. Wieder fällt das Wort Stolz. Tafel-Mitarbeiterin Sandra Stübner betont, dass es für jeden eine individuelle Lösung gibt. „Aber die Menschen müssen auf uns zukommen, sonst können wir nicht helfen.“

Zurück zu Petra L. Schon jetzt macht sie sich Sorgen, weil der Winter naht und sie noch warme Kleidung sowie Stiefel braucht. Sie hofft, in dem Kleiderstübchen des dfb-Familienzentrums etwas zu erhalten. Viel mehr Hoffnungen hat sie nicht. Auch keine Träume mehr. „Die habe ich aufgegeben“, meint Petra L. leise.

Einziger Anker, den sie noch im Leben hat, sind ihre zwei Hunde. Natürlich weiß sie, dass die Tiere Geld kosten, zumal einer permanent krank ist. „Aber ich kann die Hunde nicht abgeben. Sie sind der Grund, warum ich noch lebe“, sagt Petra L. ohne Pathos. Dann trinkt sie ihre Teetasse aus und geht mit schweren Schritten nach Hause.

