Wenn das Fahrhaus nach vorn klappt

Zittauer Stadtbad-Sextäter mit Fahndungsfoto gesucht Ein älterer Mann mit weißen Schnauzbart und einem Haarkranz soll sich im März des vergangenen Jahres im Zittauer Stadtbad in einem Schwimmbecken entblößt haben. Polizeisprecher Thomas Knaup: „Vermutlich masturbierte der in einer Ecke des Bewegungsbeckens sitzende Mann.“ Die Kriminalpolizei ermittelte zu dem Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Zittauer Stadtbad und fand den Mann dank der veröffentlichten Fahndungsfotos einer Überwachungskamera.

Alkoholisierter Ebersbacher bleibt im Zaun stecken Ein 49-jähriger Ebersbacher ist in einer Juni-Nacht über den Fußweg eines Grundstücks in der Bahnhofstraße gelaufen. Weil der Eigentümer vermutete, es mit einem Einbrecher zu tun zu haben, sprach er ihn an und forderte ihn auf, zu verschwinden. Der 49-Jährige versuchte daraufhin, über den Gartenzaun zu klettern, blieb hängen und konnte sich nicht mehr befreien. Eine gerufene Polizeistreife befreite schließlich den Mann. Ein Atemtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille.

Junger Motorradfahrer begeht sieben Straftaten auf einen Streich Mitte September 2016 hat sich ein 29-Jähriger für sieben Delikte zugleich verantworten müssen: Der Zittauer fuhr mit einer roten MZ auf der Komturstraße, die im August bei einem Garageneinbruch geklaut wurde, an der ein in Olbersdorf gestohlenes ZI-Kennzeichen angebracht war und das nicht versichert war. Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein, stand unter Drogeneinfluss und leistete Widerstand gegen die Beamten.

Olbersdorfer Ortsschild-Diebe von Polizei gefasst Eine Gruppe von fünf jungen Erwachsenen hat im November versucht, am Ortseingang Olbersdorf die Ortsschilder abzuschrauben. Die Gruppe wollte beim Eintreffen der Polizisten fliehen, konnte allerdings gefasst werden. Die Beamten stellten drei Deutsche im Alter von 18 bis 20 Jahren fest. Auch auf der Straße nach Bertsdorf wurden verbogene Schilder festgestellt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bezifferte den Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Entlaufene Kuh verursacht Unfall auf der B6 Ein Sachschaden von etwa 3000 Euro ist die Folge eines ungewöhnlichen Unfalls mit einer entlaufenen Kuh im Oktober. Bei Markersdorf war das Tier seinem Besitzer entflohen und stieß am frühen Morgen auf der B6 mit dem Dacia einer 19-jährigen Fahranfängerin zusammen. Der Landwirt hatte zuvor vergeblich versucht, seine Nutztiere wieder einzufangen.

Tschechen im Taxi auf Diebestour im Oberland Einen nicht so gut überlegten Diebesplan hat wohl ein Trio aus Tschechien im November gehabt. Die 22-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann sowie eine dritte Person sind mit dem Taxi aus dem Nachbarland zum Neugersdorfer Spreequell-Einkaufscenter gefahren. Dort wollte das Pärchen mehrere Elektronikartikel heimlich mitgehen lassen. Ein Ladendetektiv bemerkte die Täter, wurde von den Flüchtenden allerdings durch einen Faustschlag ins Gesicht außer Gefecht gesetzt. Mit dem wartenden Taxi wollte das Trio zurück ins Nachbarland fliehen. Das Auto wurde aber von anderen Kunden am Wegfahren gehindert. Beim Eintreffen der Bundespolizei wurden die drei Tschechen festgenommen und später an das zuständige Polizeirevier Zittau-Oberland übergeben.

Nackter Einbrecher aus Zittau wartet im Autohaus Eine ungewöhnliche Entdeckung haben Polizisten kurz vor Silvester gemacht: An einem frühen Mittwochmorgen fanden Beamte in einem Autohaus in Kubschütz einen 23-jährigen Mann aus Zittau, der komplett nackt auf dem Rücksitz eines Oldtimers lag. Zuvor war der Polizei ein Einbruch in das Autohaus gemeldet worden. Der Deutsche hatte das Eingangstor beschädigt und die Heckscheibe eines Citroen C 4 Aircross mit einer Eisenstange zerstört. Offenbar zog er sich dabei Verletzungen an den Füßen zu. Der Mann räumte den Einbruch und die Zerstörung der Autoscheibe gegenüber den Polizisten ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich der Zittauer komplett entkleidete, ist nicht bekannt.