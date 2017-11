Wenn das bunte Herbstlaub nervt Noch sind nicht alle Blätter gefallen. Ein Großteil ist aber bereits zusammengefegt. Doch mit dem Abtransport gibt es mitunter Probleme.

Buntes Laub sieht schön aus und macht viel Arbeit. Davor drücken kann sich kaum jemand. © Rene Meinig

Eigentlich sind die vielen alten Kastanienbäume entlang der Saarstraße im Dresdner Süden ganz schön. Eigentlich. Denn im Herbst werden sie für die Anwohner zur Qual. Haufenweise Laub weht auf die Straßen. Wenn es nicht von den städtischen Gärtnern entfernt wird, müssen die Anwohner ran. Entweder zahlen sie für eine Spezialfirma. Oder sie kehren selbst. Dafür hat sich auch Peter Einecker entschieden. Er wohnt auf der Saarstraße 32. Gleich von zwei Seiten grenzen die städtischen Straßen an das Grundstück. In den vergangenen Tagen hat er viel Arbeit mit dem Laub gehabt. Und Ärger. Denn eine Bio-Tonne allein reicht nicht für das viele bunte Blattwerk. „Ich habe so viel wie möglich in die Tonne gepresst“, sagt er. So viel, dass sich das Laub verklumpt hat. Und die Stadtreinigung die verstopfte Tonne nicht komplett geleert hat. Der Dresdner wünscht sich eine große Spezialtonne im Herbst. Doch dafür müsste er ebenfalls Gebühren zahlen. „Ich kann doch nicht Dutzende Male zur Deponie fahren“, sagt er.

So wie ihm geht es auch anderen Dresdnern mit der öffentlichen Straßenreinigung. Die Stadt entfernt nur bei 40 Prozent der Straßen und zehn Prozent der Gehwege das Laub. Da kommt ordentlich was zusammen. Die Menge des von den Straßen, Wegen und Plätzen entfernten Laubs beträgt jährlich um die 1 200 Tonnen. Dazu kommen um die 800 Tonnen von öffentlichen Park- und Grünanlagen. Alle anderen Straßen, Gehwege und Plätze inklusive der dazugehörenden Flächen sind von den jeweils angrenzenden Grundstückseigentümern sauber zu halten. Das Laub kann kostenlos auf einem der Wertstoffhöfe abgegeben oder in die Biotonne geworfen werden. Einige Dresdner kompostieren die Blätter auch selbst. Wer übrigens seinen Laub-Pflichten nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Übernimmt die Stadt die Aufgabe, weil sich der Anwohner weigert, bekommt er eine Rechnung der Stadt.

