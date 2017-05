Wenn aus Kontrahenten ein Team wird Am Sonntag spielte Radeberg bei der Sachsenmeisterschaft gegen den HC Rödertal. Jetzt geht es gemeinsam zur Bundesliga-Quali.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nach der Sachsenmeisterschaft präsentieren einige Spielerinnen vom HC Rödertal und dem Radeberger SV das Trikot, in dem sie am kommenden Wochenende gemeinsam um einen Platz in der Jugend-Bundesliga kämpfen wollen. Von links: Luisa Lucas (RSV), Emma Kocken (HCR), Linda Zöge (RSV), Lara Steglich (HCR), Jasmin Eckart (RSV) und Julia Mauksch (HCR). © Skomudek Nach der Sachsenmeisterschaft präsentieren einige Spielerinnen vom HC Rödertal und dem Radeberger SV das Trikot, in dem sie am kommenden Wochenende gemeinsam um einen Platz in der Jugend-Bundesliga kämpfen wollen. Von links: Luisa Lucas (RSV), Emma Kocken (HCR), Linda Zöge (RSV), Lara Steglich (HCR), Jasmin Eckart (RSV) und Julia Mauksch (HCR).

Steffen Wohlrab (links) und Mirko Schulz bereiten das Team vor.

Handball A-Jugend. Am Sonntag richtete der HC Rödertal in Großröhrsdorf die Endrunde zur Sachsenmeisterschaft der weiblichen A-Jugend aus. Mit dem BSV Sachsen Zwickau, dem Radeberger SV, der MSG Chemnitz/Limbach-Oberfrohna und dem Gastgeber war das Turnier namhaft besetzt und versprach schon im Vorfeld viel Spannung. Aber noch ein ganz anderer Sachverhalt gab dem Turnier etwas Besonderes. Denn der HCR und der RSV einigten sich schon im März auf eine Zusammenarbeit im Leistungsbereich der oberen Altersklassen.

Angela Wohlrab, HCR-Vizepräsidentin und Nachwuchsverantwortliche: „Ziel ist es, die Kräfte zu bündeln und in der neuen Saison als Spielgemeinschaft schlagkräftige Mannschaften an den Start zu schicken. Die erste Bewährungsprobe für die A-Jugend wird bereits nächstes Wochenende die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga sein.“ Schon seit Mitte April bereiten sich die Radebergerinnen und Rödertalerinnen gemeinsam auf das wichtige Turnier in Niedersachsen vor. Doch am Sonntag standen sich die Spielerinnen dann eben noch einmal als Gegner gegenüber.

Wohlrab und Schulz berufen Kader

Nach der Siegerehrung – mit Zwickau als Sachsenmeister, Radeberg auf Platz zwei und dem HCR als Drittplatziertem – riefen die Trainer Steffen Wohlrab (HCR) und Mirko Schulz (RSV) ihre Teams zusammen: „Mit Beendigung dieser Sachsenmeisterschaft lassen wir die alte Saison hinter uns und blicken nun gemeinsam nach vorn“, stimmten sie ihre Mädels auf die neuen Aufgaben ein und gaben den Kaderkreis für die Bundesliga-Qualifikation bekannt.

Von 22 Spielerinnen erhielten 14 die Nominierung, ein Platz wurde noch offen gehalten. Fünf Mädchen vom HC Rödertal stehen im Team und neun vom Radeberger SV. Wohlrab: „Es ist sicher für einige Mädels schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Wir bewegen uns hier im leistungsorientierten Bereich und da müssen wir Trainer Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen.“ RSV-Coach Schulz ergänzte jedoch, dass auch weiterhin für alle momentan nicht benannten Jugendlichen die Möglichkeit bestehe, sich in der Zukunft über gute Leistungen anzubieten.

Nun bleibt bis zur ersten Herausforderung nicht mehr viel Zeit. Drei Trainingseinheiten in dieser Woche sollen für den Feinschliff sorgen, um am Wochenende als erfolgreiches Team auf der Platte zu stehen. Das Turnier findet in Peine statt und die neu formierte SG Rödertal/Radeberg muss sich dann mit folgenden Teams auseinandersetzen: SV Union Halle/Neustadt, HSG Nienburg, HSV Magdeburg und HC Burgenland. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt, der Zweite und Dritte muss Mitte Juni in einem weiteren Qualifikationsturnier antreten.

Zurück zur Sachsenmeisterschaft, die am Ende eine ganz knappe Sache war. Eröffnet wurde das Turnier, bei dem jedes Spiel über zweimal 15 Minuten ging, mit der Begegnung HC Rödertal gegen die MSG CheLO. Beide Mannschaften begannen nervös und mit vielen Fehlern. Im Laufe der Spielzeit konnten sich die Bienen zwar leichte Vorteile verschaffen, aber die Chemnitzerinnen kämpften leidenschaftlich, blieben bis zum Schluss auf Tuchfühlung. Letztlich reichte es für die Hausherrinnen zu einem knappen 15:14-Sieg.

Siegeswillen gezeigt

Weniger erfolgreich starteten die Radebergerinnen gegen den BSV Sachsen Zwickau in das Turnier. Über die gesamte Spielzeit waren sie in allen Belangen unterlegen, fanden nicht zu ihren eigentlichen Stärken und kassierten eine deftige 9:19-Niederlage. Gleich im Anschluss wollte es der HCR gegen die so dominant wirkenden Zwickauerinnen besser machen. Mit einer tollen Steigerung gegenüber dem Auftaktspiel zeigten sie von Beginn an Siegeswillen und die nötige Einstellung.

Vor allem die Defensivleistung – einschließlich Torhüterin Lea Kubitz – waren der Grundstein für eine ganz starke erste Halbzeit (7:2). Als der Trainer des BSV reagierte und sein Abwehrsystem auf eine sehr offensive Variante umstellte, wurde der Spielfluss der Bienen erheblich gestört. Zwickau konnte verkürzen, aber die 11:13-Niederlage nicht mehr verhindern. Danach standen sich der HCR und der RSV gegenüber. Mit einem Sieg hätten die Gastgeberinnen den Turniersieg perfekt machen können. Doch es kam ganz anders.

Radeberg spielte befreit und diszipliniert, der HCR wirkte kopflos und ängstlich. Schon früh war eine Vorentscheidung gefallen. Das Team um Julia Mauksch fand keine Mittel, um sich der Übermacht des Gegners zu widersetzen. Mit der hohen 12:23-Niederlage war die gute Ausgangsposition um den Turniersieg verspielt.

Da sich in den letzten beiden Spielen weder Radeberg (16:14) noch Zwickau (12:10) von Chemnitz überraschen ließen, waren drei Mannschaften punktgleich. Und da auch die Spiele untereinander mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage endeten, entschied das Torverhältnis über Platz eins bis drei – und für die beiden Teams aus dem Rödertal blieben leider nur Silber und Bronze übrig. (pr/ck)

Der Kader für die Jugend-Bundesliga-Quali:

Julia Mauksch, Nadja Irmisch; Emma Kocken, Romy Schiemann und Lara Steglich (alle vom HC Rödertal). Jasmin Eckart, Isabel Wolf, Lara Tauchmann, Luisa Lucas, Vanessa Maluschke, Jenny Lindner, Linda Zöge, Jenny Raydar und Sophie Görtler (alle vom Radeberger SV).

Endstand der Sachsenmeisterschaft: Tore Punkte

1. BSV Sachsen Zwickau42:32 4:2

2. Radeberger SV48:45 4:2

3. HC Rödertal40:48 4:2

4. MSG Chemnitz/Limbach-Oberfrohna38:43 0:6

zur Startseite