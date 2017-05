Wenn aus dem Griechen ein Sachse wird Die Gastromeile in der Neustadt wächst. Eine neue Gaststätte lädt zu Wiegebraten und anderen ostdeutschen Spezialitäten ein.

Küchenchefin Claudia Fiedler-Hartwig bringt den Neustädtern sächsische Gerichte auf den Tisch. © René Meinig

In der Neustadt ist die Konkurrenz unter den Gastronomen groß. Bislang aber ist die Zahl der Einrichtungen, in denen nicht international gekocht wird, noch überschaubar. Doch nun eröffnet in den Räumen des ehemaligen griechischen Restaurants „Helios“ auf der Rothenburger Straße ein neues Lokal – mit deutsch-sächsischer Küche.

„Wir hatten schon viele Gäste, die gesagt haben: endlich deutsche Küche und nicht Chinesisch, Indisch oder Griechisch“, sagt Claudia Fiedler-Hartwig. Sie ist die Objektleiterin der neuen Gaststätte „Zum Wiegebraten“. „Hier gibt es das Urtypische, was es vor und nach der Wende gab“, erklärt die 48-jährige Küchenchefin, die zuvor schon in der „Scheune“ und der „Planwirtschaft“ gearbeitet hat. Oft werde sie auch nach Flecken gefragt. Jedes Mal winke sie dann ab. „Das stinkt mir das Restaurant aus.“ Stattdessen serviert sie etwa süßsaure Kartoffelstückchen. „Das waren zu DDR-Zeiten Flecke ohne Flecke“, sagt sie augenzwinkernd. Außerdem gibt es traditionelle Gerichte wie Bratwurst mit Sauerkraut, Leber mit Zwiebeln, saure Eier in Senfsoße oder Sülze. Besonders empfehlen kann die gelernte Köchin mit weit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung den Wiegebraten mit Bratkartoffeln und Setzei. Er ist schließlich auch Namensgeber des neuen Lokals.

„Mit ihm wollen wir auch sagen, wir befinden uns im absoluten Szeneviertel“, sagt die Freitalerin. Zudem hielt sie den Laden anfangs für zu unscheinbar. „Wir brauchten deshalb etwas völlig Abgefahrenes.“ Nach gefühlten 1 000 Namensvorschlägen – von „Zur Bratpfanne“ bis „Zum Allesverwerter“ – hätten sie dann irgendwann mit „Ene, mene, muh“ abgezählt.

Passend zum jetzigen Namen werden bald neben dem Original aus Schweine- und Rindfleisch weitere Wiegebraten-Variationen in die Karte aufgenommen. Angeboten werden sollen künftig auch Vegetarisches sowie Hirsch- und Putenhackbraten. „Die Speisekarte wird noch massiv ausgebaut“, verspricht Fiedler-Hartwig. Da erst kurz vor der Eröffnung der Name feststand, habe sie sich aber schnell etwas aus den Fingern saugen müssen. Doch schon jetzt scheint die Rechnung aufzugehen. „Vom ersten Eindruck her werden wir mittags immer besser angenommen“, freut sie sich. Das nächste große Ziel: Das Haus mit seinen 80 Sitzplätzen vollzukriegen. Geht der Plan auf, könnten zu den sieben Mitarbeitern bald weitere hinzukommen.

Restaurant „Zum Wiegebraten“: Täglich geöffnet von 11 bis 23 Uhr. Reservierungen unter 81084869.

