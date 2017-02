Wenn Angela Merkel tropft Die Görlitzer Galerie Neun zeigt rätselhafte Berühmtheiten – ein Ausstellungstipp für Februar.

Jana Lübeck und Sascha Röhricht präsentieren in der Görlitzer Galerie Neun zeitgenössische Kunst eines Zittauers. © wolfgang wittchen

Angela Merkel tropft. Das Gold läuft dickflüssig aus dem Gesicht der Bundeskanzlerin. Oder ist es doch Donald Trump, den die Leinwand zeigt? Oder der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder? Den immerhin hat der 2007 verstorbene Maler Jörg Immendorff vor einigen Jahren in Gold verewigt.

Das Bild von Künstler Silvio Thamm, das derzeit in der Görlitzer Galerie Neun zu sehen ist, präsentiert eben nur das Gesicht. Ohne Haare, ohne Hals. „Schon zur Ausstellungseröffnung wurde viel diskutiert, wen das Werk zeigt“, erzählt Jana Lübeck vom Verein Wildwuchs, der die Galerie als offenen Kunstraum betreut, betreibt, bespielt. Und so kamen die Leute ins Gespräch. Über Kunst, über Politik. Vielleicht noch über vieles mehr. Das ist ein Anliegen dieses Kunstortes am Görlitzer Fischmarkt. Hier sollen sich Menschen begegnen, austauschen, nachdenken. Noch bis zum 12. Februar beispielsweise über die Bilder von Silvio Thamm. Der 32-jährige Zittauer ist Architekt und arbeitet seit über zehn Jahren auch künstlerisch. „Mehrschichtsystem“ nennt er seine Kunstform. Er nutzt dafür den Computer, Schablonen, Sprühfarbe und teilweise Acrylmalerei. Er zitiert ein wenig die Pop Art – gerade in seinen Porträts aus übereinandergelegten Schichten. Da werden ein Ex-US-Präsident Barack Obama oder ein inzwischen verstorbener Sänger David Bowie erst auf den zweiten oder dritten Blick erkannt.

Mit der Schau von Silvio Thamm eröffnet der Verein Wildwuchs eine Reihe, die sich durch das Jahr ziehen soll. „12x12“ heißt sie. Und will in zwölf Monaten zwölfmal zeitgenössische Künstler präsentieren. Aus der Region, aus Deutschland, aus der Welt. Einige Schauen sind schon geplant, erzählen Jana Lübeck und Mitstreiter Sascha Röhricht, der selbst Künstler ist. So werden ab Mitte Februar Werke der Zittauerin Melissa Wagner zu sehen sein, danach Arbeiten eines deutsch-französischen Künstlerduos und später Zeitgenössisches eines Polen, der aber in der Ukraine tätig ist. Es gehe darum, die oft herrschende Distanz zu dieser Kunstrichtung abzubauen.

Leerstand nutzen und diskutieren

Die Neun ist keine klassische Galerie. Entstanden ist sie vor wenigen Jahren. Kulturmanagerin Jana Lübeck und der Dresdner Künstler Jens Besser hatten sie als Treffpunkt, Ideenschmiede, Denkraum, Diskussionspunkt und Leerstandsnutzung eröffnet. Für Jana Lübeck ist sie heute ein Ort, an dem vieles möglich ist. Nicht nur Ausstellungen. Künstler könnten hier auch arbeiten, eine Performance machen, ein Projekt umsetzen. „Wir wollen ihnen eine Plattform bieten“, so die Kulturmanagerin. Für Sascha Röhricht ist es wichtig, mit dem Ort und dem Wildwuchs-Verein in Bewegung zu bleiben. „In Görlitz werden zwar viele Dinge angeschoben. Sie laufen, aber irgendwann sind sie vorbei. Und dann ...?“ Das soll mit der Neun nicht passieren. Es soll weitergehen. Vielleicht auch im Freien auf dem Fischmarkt.

Die Ausstellung „Frühschicht“ in der Galerie Neun, Fischmarkt 9, ist zu sehen am 7. und 9. Februar, 18 bis 20 Uhr und auf Anfrage, Finissage 12. Februar, 15 Uhr. Weitere Ausstellungen: Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus, bis 17. April, „Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)“; Heimatmuseum Herrnhut, ab 26. Februar, „Heinrich August Jäschke – Zum 200. Geburtstag des Sprachforschers, Tibetologen und Herrnhuter Missionars“; Heimatmuseum Dissen, ab 5. Februar, „Motive aus dem Spreewald“ von Hans Müller; Senckenbergmuseum Görlitz, bis 30. April, „Mission Abora – Globaler Verkehr in der Steinzeit“ über die Arbeit von Dominique Görlitz.

