Wenn Angeklagte Gutes tun müssen Oft enden Prozesse ohne Urteil, aber mit einer Geldauflage. Wem diese Zahlungen zugutekommen.

Wenn Gerichte Geldauflagen aussprechen, profitieren meist ortsansässige Vereine. © dpa/dpaweb

Weil sie regen Handel mit exotischen Vögeln betrieben hatten, verurteilte das Amtsgericht Pirna im Januar dieses Jahres ein Ex-Paar aus Sebnitz zu saftigen Strafzahlungen. Der 56-jährige Mann wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Seine Lebensgefährtin, die von den Vorgängen nichts gewusst haben wollte, erreichte in der Berufungsverhandlung, dass ihr Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt wurde. In solch einem Fall kann das Geld in die Staatskasse fließen oder auch an gemeinnützige Vereine. Geldstrafen aus einem Urteil fließen dagegen immer in die Staatskasse.

Der Richter entschied in dem Fall der Frau, dass die 500 Euro an das Tierheim Freital gezahlt werden müssen. Denn wer sich über das Geld freuen darf, das liegt tatsächlich in der Entscheidungsbefugnis des Gerichts. Zumeist profitieren gemeinnützige Vereine aus der Region. Voraussetzung dafür, dass die Vereine Geld erhalten, ist die Aufnahme in eine vom Oberlandesgericht Dresden geführte Liste.

Von solchen Geldzuwendungen profitierte in der Region Sächsische Schweiz am meisten das Diakonische Werk der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen im Kirchenbezirk Pirna. Dort heißt es, dass man Kontakt mit den Gerichten halten, präsent sein und den Richter davon überzeugen muss, dass die eigenen Projekte unterstützenswert sind. Genau 9 820 Euro hat das Diakonische Werk im Jahr 2016 von Gerichten über Auflagen zuerkannt bekommen. Gefördert wird von diesem Geld unter anderem das Jugendprojekt UZ, das straffällig gewordenen Jugendlichen hilft. Uwe Bierwolf, Bereichsleiter des Jugendprojektes, freut sich über die Unterstützung – gerade weil das Projekt UZ mit jungen Straftätern arbeitet und sie unterstützt, in ein Leben ohne Drogen und Gewalt zurückzufinden. „Wenn bei uns in der Holzwerkstatt mal eine Bohrmaschine kaputt geht oder wenn wir, wie neulich, mal unsere Kletterwand reparieren müssen, dann können wir das Geld gut gebrauchen“, sagt Uwe Bierwolf.

Andreas Beeskow, Richter am Amtsgericht Pirna, stellt fest, dass die Zahl der Geldauflagen deutlich zurückgegangen ist, da die Straftäter oft nicht über die erforderlichen Geldmittel verfügen. Oftmals werden im Falle einer Verfahrenseinstellung eher Arbeitsauflagen erteilt. Bei Geldauflagen werden von den Richtern in der Regel lokale Vereine bedacht, erklärt Beeskow.

Geldauflagen kommen oft Schulfördervereinen zugute. So bekam der Förderverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im Vorjahr 3 000 Euro von den Gerichten zugesprochen. Insgesamt kamen über 74 000 Euro an Geldauflagen für gemeinnützige Vereine in der Region Sächsische Schweiz zusammen. Grundsätzlich kann sich jeder Verein um die Aufnahme in die Liste bemühen. Doch nicht jeder wird immer bedacht. So gingen 2016 beispielsweise der Feldbahnverein in Lohmen oder das Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein leer aus.

