Wenn 80 Orangenbäumchen umziehen Vor über zwei Jahren kamen sie aus Italien in den Barockgarten Großsedlitz. Nun wird der Abschied vorbereitet.

Im Herbst rein, im Frühjahr raus – das haben die Orangenbäumchen im Barockgarten seit 2014 erlebt. Der nächste Umzug ist dann im Mai der in den Dresdner Zwinger, für den sie in Großsedlitz hochgepäppelt werden. © Archivfoto: Katja Frohberg

Umziehen sind die italienischen Orangenbäumchen gewohnt. Und es hat ihnen bisher nicht geschadet. Sie fühlen sich wohl im Barockgarten Großsedlitz und die Gärtner haben sie ins Herz geschlossen. Doch sie wussten von Anfang an, nach drei Jahren heißt es, Abschied nehmen. Denn die Bäumchen waren im Barockgarten nur zum Aufpäppeln. Ihren großen Auftritt bekommen sie im Dresdner Zwinger. Und der wird nun schon vorbereitet.

Die „Starken Freunde“, der Freundeskreis Schlösserland Sachsen, hat sich jetzt zu einer ersten Beratung getroffen. Klar ist bereits der Termin für den Transport, der 17. und 18. Mai. Die meisten werden natürlich so transportiert, wie sie auch aus Italien kamen, nämlich mit dem Lkw – gut gesichert und ganz vorsichtig, versteht sich. Doch das reicht den Freunden der Gärten und Schlösser nicht. So wurde eine Idee geboren. Ein oder zwei Orangenbäume sollen Schiff fahren. Und zwar auf der Elbe von Pillnitz bis zur Freitreppe an der Augustusbrücke, wo sie dann ihren großen öffentlichen Auftritt bekommen und ihrer Geschichte und dem Zwinger würdig mit einem historischen Wagen gefahren werden. Vorbei an einem Spalier historisch kostümierter Leute. Noch sind das alles erst Vorstellungen, sagt der Förderverein. Es brauche noch Sponsoren, um aus der Idee Realität werden zu lassen. Eine, die auf jeden Fall mitmacht, ist die Dohnaerin Petra Kadner, die mit anderen Frauen in historischen Roben immer wieder Feste und Umzüge mitgestaltet. Und vielleicht sind auch einige der Paten, die mit ihren Spenden die Pflege der Bäumchen für insgesamt fünf Jahre finanzieren, noch einmal zu einer kleinen Unterstützung bereit.

Für den Barockgarten wird es ein großer Moment. Die Gärtner haben viel Zeit in die Pflege der Bäumchen investiert. Dass sie so gut gedeihen, ist auch einem Geheimrezept zu verdanken. Die Bestandteile werden verraten, das Mischungsverhältnis nicht – Kompost, Torf, Lava, Lehm, Sand und etwas Dünger bilden die Erde, die die Bäume von unten starkmacht. Oben sorgt ein fachgerechter Schnitt für eine schöne Krone. So wie es sich eben für den Dresdner Zwinger gehört. Und was sich auch dort nicht gehört, ist das Pflücken der Früchte. Nicht nur, weil die italienischen Orangenbäumchen Straßenbäumchen sind und deren Früchte nicht schmecken. Außer in Marmelade und Schnaps. Aber dafür werden die Bäume in Großsedlitz ja nicht aufgezogen.

