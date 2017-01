Weniger Windparks als gedacht Paußnitz und Pochra sollen keine Anlagen bekommen, die Windflächen bei Streumen und Mautitz schrumpfen.

Da waren’s noch 15. Fast halbiert hat sich die Zahl der Flächen, auf denen zwischen Strehla und Sebnitz künftig weitere Windräder stehen werden. Die Areale sollen ausreichen, um die Ertragsziele bei der Windenergie in der Region zu erreichen. Die SZ zeigt, was die neuesten Entwicklungen in Sachen Windflächen in der Region sind.

Paußnitz – Flugtier-Lebensräume verhindern die Anlagen

Als im Sommer 2016 bekannt wurde, dass bei Paußnitz ein Windpark entstehen könnte, schlug die Nachricht hohe Wellen. Windpark-Projektierer schlugen im Ort auf, um sich bei den Flächeneigentümern Zugriff auf die möglichen Bauflächen für Windräder zu sichern. Nun aber ist die Fläche aus den Planungen herausgefallen. Das ist das Ergebnis der sogenannten Artenschutzprüfung. Aus den Unterlagen des Regionalen Planungsverbandes geht hervor, dass „regionale Dichtezentren für Rotmilan und Weißstorch“ berührt würden. Bei Fledermäusen bestünde eine „mittlere Gefährdung.“

Pochra/Schwarzroda – Die Nähe zu Mautitz entscheidet

Gestrichen haben die Regionalplaner auch zwei Flächen nahe Pochra/Schwarzroda. Mit Artenschutz hatte das in diesem Fall nichts zu tun. Konflikte möglicher Anlagen, beispielsweise mit dem Lebensraum von Fledermäusen, bewerteten Gutachter zum Beispiel als „gering“. Hauptursache für die Streichung waren raumordnerische Kriterien: Zum einen ist die Fläche kleiner als 15 Hektar, außerdem gibt es in einem Umkreis von sechs Kilometern bereits mehr als eine Handvoll Windräder – in diesem Fall in Mautitz.

Streumen – Der Abstand zu den Orten lässt die Fläche schrumpfen

Im ersten Regionalplan-Entwurf zu den künftigen Windflächen war das bereits bestehende Windpark-Areal zwischen Zeithain, Streumen und Glaubitz noch größer angelegt. Durch die zwischenzeitlich getroffene 750-Meter-Abstandsregelung (anfangs waren 600 Meter Abstand zur umliegenden Wohnbebauung vorgesehen) und aktualisierte Tabuzonen ist das Areal vor allem am südöstlichen Randbereich geschrumpft. In seiner jetzigen Gestalt soll es in den neuen Regionalplan eingehen.

Mautitz – Verkleinerung wegen der aktualisierten Tabuzone

Auch bei Mautitz stand eine größere Windpotenzialfläche zur Debatte, Windräder gibt es in dieser Gegend auch schon mehrere. Doch ein dreieckiges Teilareal im südöstlichen Bereich, gleich neben der Kreuzung von B 6 und der Straße nach Grubnitz, ist nun nicht mehr Bestandteil der Windflächen-Planung. Hintergrund ist die aktualisierte Tabuzonen-Regelung.

