Weniger Verkehrstote, aber mehr Verletzte Die Polizei zieht für den Landkreis Görlitz eine ambivalente Bilanz. Denn es kracht wieder mehr auf den Straßen.

Ein Geisterfahrer verursachte im Februar vergangenen Jahres auf der Autobahn 4 bei Kodersdorf diesen schweren Verkehrsunfall. © christian essler/xcitepress

Görlitz. Die Nacht zum Sonntag ist die Zeit der Geisterfahrer auf Deutschlands Autobahnen. Bundesweit verirren sich da die meisten Fahrer auf die verkehrte Fahrbahn. So auch Mitte Februar vergangenen Jahres auf der Autobahn 4. In Kodersdorf fährt ein 36-Jähriger mit seinem Skoda auf die Fahrbahn Richtung Görlitz – fährt aber Richtung Autobahntunnel Königshainer Berge. Er kommt nicht weit, nur einen Kilometer, dann kollidiert er mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Lkw kracht in die Leitplanken, kippt um, seine Fracht – Gummiteile für eine Müllverbrennungsanlage – geht in Flammen auf.

Der Skoda-Fahrer wird schwer verletzt, aber überlebt, obwohl sein Auto nur noch Schrott ist. Es gleiche einem Wunder, sagt Ronald Prüß von der Reichenbacher Feuerwehr, die ebenso wie die Wehren aus Kodersdorf, Horka, Niesky, See und Nieder Seifersdorf sowie das Technische Hilfswerk an den Unfallort gerufen wird. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 126 000 Euro. Es ist einer der spektakulärsten und schwersten Verkehrsunfälle des Jahres, auch wenn gottlob niemand stirbt. Wie die Polizeidirektion am Dienstag informierte, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle in den Landkreisen Görlitz und Bautzen 2015 im zweiten Jahr in Folge an. Registriert wurden 16 145 Unfälle, 346 mehr als im Vorjahr. Auch forderten die Unfälle mehr Verletzte.

Unfälle: mehr in Görlitz-Niesky, weniger im Kreissüden und -norden

Nicht überall musste die Polizei zu mehr Unfällen eilen. So zeigt sich die Bilanz im Landkreis Görlitz differenziert. Während sich im südlichen und nördlichen Teil des Landkreises Görlitz Verkehrsunfälle ereigneten, stiegen sie im Revier Görlitz-Niesky an, rund 60 Prozent davon geschahen in der Stadt Görlitz. Die meisten Unfälle gab es in der Oberlausitz in den Monaten Mai mit 1 483 und im November mit 1 539 Kollisionen. Am häufigsten krachte es im Schnitt vormittags zwischen 9 und 12 Uhr und nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr. Natürlicherweise hat das Wetter Einfluss auf die Häufigkeit von Unfällen. Wie Polizei-Sprecher Thomas Knaup erklärt, geschehen bei ergiebigen Regen- oder Schneefällen sowie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spürbar mehr Unfälle als bei guten Witterungsbedingungen. „Der Fakt an sich ist wenig überraschend, aber er zeigt, dass sich manche Verkehrsteilnehmer noch immer unzureichend auf aktuelle Witterungsbedingungen einstellen.“

Personenschäden: mehr Verletzte, weniger Verkehrstote

Bei jedem neunten Unfall werden auch Menschen verletzt. Die Zahl der Verletzten lag im Landkreis Görlitz bei 1 052, 105 mehr als im Vorjahr. Allerdings nahmen vor allem Leichtverletzte zu. 14 Verkehrstote waren im Landkreis zu beklagen, zwei weniger als 2015.

Ursachen: Vorfahrtsfehler und zu hohes Tempo

Hauptunfallursachen waren wie auch in den Vorjahren Vorfahrtsfehler und überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Etwa jeder dritte Verkehrsunfall mit Personenschaden war darauf zurückzuführen. Auf den weiteren Rängen folgen nach Angaben der Polizeidirektion unzureichender Sicherheitsabstand, Fehler beim Abbiegen und Alkoholkonsum.

Wildunfall: Bei jedem fünften Crash ist ein Tier beteiligt

Der Zusammenstoß mit Rehen, Füchsen oder gar Wildschweinen spielte bei jedem fünften registrierten Unfall in der Oberlausitz eine Rolle. Während die Wildunfälle im Landkreis Bautzen zunahmen, zählten die Beamten im Landkreis Görlitz weniger Kollisionen. Den höchsten Anteil an den Unfällen machten Wildunfälle rund um Weißwasser (31 Prozent) aus, gefolgt von Hoyerswerda (23 Prozent) und Zittau-Oberland (22 Prozent). Weil die Stadt Görlitz beim Revier Görlitz-Niesky mitgezählt wird und Wildunfälle im Görlitzer Stadtgebiet eher selten sind, liegt hier der Anteil an Unfällen mit Tieren auch nur bei 18,5 Prozent.

Motorrad- und Radfahrunfälle: 10 Todesopfer sind hier zu beklagen

Allein zehn der 29 Verkehrstoten waren mit Motorrad (5) oder Rad (5) unterwegs. Die Zahl der Motorrad- wie Radfahrunfälle blieb jedoch auf Vorjahresniveau. Die Polizei registrierte 141 Verkehrsunfälle mit Bikern und 632 mit Radfahrern.

Junge Fahrer: An jedem zehnten Unfall sind sie beteiligt

Junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren waren an rund zehn Prozent aller Unfälle beteiligt. Dieser Anteil hat sich zum Vorjahr nicht geändert. Besonders häufig, sagt Thomas Knaup, fiel diese Gruppe aber als Verursacher auf, wenn Unfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit oder nicht ausreichendem Sicherheitsabstand geschahen. Dann liegt der Anteil der jungen Fahrer bei 35 und 18 Prozent. Bei jedem zehnten Verkehrsunfall mit jungen Fahrern war Alkohol im Spiel.

Senioren: An jedem fünften Unfall sind sie beteiligt

Wenn es in der Oberlausitz zu einem Unfall kommt, ist in jedem fünften Fall ein Verkehrsteilnehmer beteiligt, der über 65 Jahre alt ist. In 521 Fällen verletzten sich die Senioren, davon verursachten in 342 Fällen die Senioren den Unfall selbst. In jedem dritten Fall war ein Vorfahrts- oder Abbiegefehler dafür die Ursache, erklärt Knaup. In vier von zehn weiteren Fällen führten sonstige Fehler zur Kollision – beispielsweise die falsche Bedienung von Gas und Bremse oder die Überforderung durch „elektronische Helfer“ wie Einparkhilfen oder Navigationsgeräte in modernen Fahrzeugen.

