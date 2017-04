Weniger Verkehrstote Auch wenn es häufiger kracht, die Unfälle enden seltener im Krankenhaus. Eine Entwicklung gibt jedoch zu denken.

Der Unfall auf der B 169 am Abzweig Forchheim war einer von 7 415, die sich 2016 in Mittelsachsen ereignet haben. © Archiv/D. Thomas

Es war kurz vor Weihnachten, als es auf der B 169 am Abzweig Forchheim krachte. Zwei Autos kollidierten auf der Kreuzung. Dabei wurden fünf Personen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um ein vierjähriges Mädchen in ein Krankenhaus auszufliegen. Dieser ist nur einer von insgesamt 7 415 Verkehrsunfällen, die sich im vergangenen Jahr in Mittelsachsen ereignet haben. Das geht aus der am Montag von der Polizeidirektion (PD) Chemnitz veröffentlichten Verkehrsstatistik hervor. Die Gesamtzahl der Unfälle erhöhte sich gegenüber 2015 um 14.

Mittelsachsen folgt Bundestrend

Trotz all der damit verbundenen Tragik der Einzelschicksale – positiv fällt auf, dass die Zahl der Verkehrstoten gesunken ist. „Zehn Menschen kamen im Landkreis bei Verkehrsunfällen ums Leben, fünf Menschen weniger als 2015“, so Polizeisprecherin Daniela Koenig. Separate Daten für den Revierbereich Döbeln gibt es nicht.

Damit zeigt sich für Mittelsachsen dasselbe Bild, wie in der gesamten Republik: Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Verkehrstoten auf den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren gesunken. 2016 starben 3 214 Menschen bei Unfällen im deutschen Straßenverkehr. Das waren 245 Todesopfer weniger als im Jahr 2015.

Mehr Leicht-, weniger Schwerverletzte

Auch wenn die Zahl der Unfälle im Landkreis im vergangenen Jahr erneut gewachsen ist: Es wurde gleichzeitig weniger Menschen bei Unfällen verletzt. „Die Zahl der Verletzten sank in Mittelsachsen von 1 150 im Jahr 2015 auf 1 124“, so Daniela Koenig. Sie gibt einen differenzierten Überblick für den gesamten PD-Bereich: 3 520 Menschen erlitten Verletzungen (2015: 3 519). Sowohl die Zahl der Schwerverletzten (2016: 989), vier weniger als 2015, als auch die der Leichtverletzten (2016: 2 531), fünf mehr als 2015, bewegte sich auf Vorjahresniveau. An 309 Unfällen waren – so wie bei dem Kreuzungscrash kurz vor Weihnachten – Kinder bis 14 Jahre beteiligt. 89 waren mit dem Rad unterwegs. Bei diesen Unfällen wurden 264 Kinder verletzt und leider zwei bei einem Verkehrsunfall getötet.

Risikogruppe Fahranfänger

Die Polizei definiert in ihrer Unfallstatistik zwei Risikogruppen: Fahranfänger zwischen 18 und 25 Jahren und die Generation 65+. Polizeisprecherin Daniela Koenig weist in diesem Zusammenhang aber ausdrücklich darauf hin, dass die Zahl nicht gleichzusetzen sei mit dem Unfallverursacher. Im Fall der Jugendlichen ist die Zahl in Mittelsachsen von 1 328 auf 1 236 Unfällen gesunken. 166 Verkehrsteilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren erlitten Verletzungen. „Die Generation 65+ war im vergangenen Jahr an 1 632 Unfällen beteiligt, ein Plus von 63 Personen. Dabei verloren zwei Menschen dieser Altersgruppe ihr Leben. 2015 waren es sieben. 194 Senioren wurden verletzt“, so Daniela Koenig.

Mehr Fahrten unter Alkoholeinfluss

Ein Negativfakt sticht aus der Statistik hervor: Die Zahl derjenigen, die sich alkoholisiert ans Steuer setzen, steigt. Bei 147 Unfällen in Mittelsachsen stand mindestens einer der Beteiligten unter Einfluss von Alkohol (2015: 131). Die Polizei setzt verstärkt auf Kontrollen, da sich dieses Bild im gesamten PD-Bereich zeigt. Zumindest im Landkreis hat sich das im Vorjahresvergleich ausgezahlt: „305 Fahrzeugführer, die alkoholisiert unterwegs waren, wurden aus dem Verkehr gezogen, bevor es zum Unfall kam. 2015 waren es 291“, so Daniela Koenig. Die Summe der 2016 unter Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfälle betrug in der Polizeidirektion 416 – 36 mehr als 2015. Dabei erlitten 221 Personen Verletzungen. Immer häufiger muss die Polizei ermitteln, weil der Verdacht besteht, dass jemand Auto fährt, obwohl er Betäubungsmittel konsumiert hat. „Nachgewiesen wurden überwiegend Cannabis, Haschisch, Amphetamine, Kokain sowie Opiate“, erklärte die Polizeisprecherin.

Kaum jede zweite Unfallflucht geklärt

Genau 1 351-mal haben sich 2016 Verkehrsteilnehmer in Mittelsachsen unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das sind 43 sogenannte Unfallfluchten weniger als 2015. Aber gerade einmal 43,9 Prozent dieser Straftaten konnten 2016 aufgeklärt werden. In 58 Fällen blieben Personen verletzt zurück. „In diesem Bereich ist die Aufklärungsquote höher: Sie liegt bei rund 64 Prozent“, berichtet Daniela Koenig.

800 Tempokontrollen weniger

In der Verkehrsstatistik spiegelt sich wieder, was seit einigen Jahren großes Thema ist: Es gibt zu wenige Polizeibeamte, gleichzeitig steigt die Zahl der Einsätze. Da bleibt weniger Zeit für präventive Maßnahmen. Im vergangenen Jahr hat die Polizei weniger Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: 2 841 statt 3 620. Infolgedessen mussten 117 626 Fahrer ein Verwarn- oder Bußgeld zahlen. 2015 konnte noch mehr als 130 000 Verkehrsteilnehmern solch ein finanzieller Denkzettel verpasst werden. Überhöhte Geschwindigkeit war 2016 in 1 989 Fällen Grund für den Unfall mit Personenschäden.

