Weniger Touristen im Elbland Die Zahl der Urlauber ist 2016 zurückgegangen. Doch nicht für alle Hotels lief es schlecht.

Schönes Wetter, glückliche Besucher: Solche Bilder wie von dieser Weinbergswanderung beim Weingut von Jan Ulrich in Diesbar-Seußlitz sähe man im Elbland gern häufiger. Zuletzt kamen allerdings weniger Touristen in die Region. © SZ-Archiv/A. Schröter

Claus Scholze ist zufrieden. Ins Meißner Hotel „Knorre“, das von seiner Frau betrieben wird, kamen 2016 viele Gäste. „Es war das beste Jahr seit Langem“, schwärmt der Hotelier. Und dass, obwohl das Haus im Sommer nur über eine lange Umleitungsstrecke zu erreichen war. Weil ein Fels bröckelte, musste die Straße vor dem Hotel einige Zeit gesperrt werde. Den Übernachtungszahlen hat das nicht geschadet. Die Herberge verzeichnete einen Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Zum ersten Mal ist unsere Auslastung auf über 50 Prozent gestiegen“, sagt Scholze.

So wie Scholze waren viele Hoteliers in der Region mit der Auslastung 2016 zufrieden. Doch diese Einschätzung widerspricht sich scheinbar mit Zahlen, die jetzt der Tourismusverband Sächsisches Elbland herausgegeben hat. In die Region rechts und links der Elbe zwischen Dresden und Torgau kamen 2,9 Prozent weniger Gäste, die Übernachtungen gingen um 0,2 Prozent zurück. Zahlen, die den Touristikern nicht gefallen. Warum lief es 2016 trotzdem gut für viele Hoteliers? – Von Januar bis Dezember 2016 gab es im Sächsischen Elbland rund 428 000 Ankünfte und mehr als 1,3 Millionen Übernachtungen in den gewerblichen Betrieben. Weniger als im Vorjahr. Doch nicht nur die Zahl der Gäste ist zurückgegangen. Es gibt auch weniger Hotels und damit weniger Betten, in denen potenzielle Urlauber übernachten können. „Seit 2014 sind elf Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 805 Betten vom Netz gegangen“, sagt Bert Wendsche, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland. Das sei der hauptsächliche Grund für den Rückgang.

Für die verbliebenen Hotels bringt das durchaus Vorteile. Die Konkurrenz ist kleiner geworden. Davon profitieren manche. Für die Touristenregion insgesamt ist der Gästerückgang allerdings nicht gut. Denn weniger Urlauber bedeuten auch weniger Gäste in den Restaurants, weniger Besucher in den Museen und weniger Käufer, die ihr Geld in die Geschäfte tragen.

Dass etliche Hotels weggefallen sind, hat verschiedene Gründe. Letztendlich geht es bei allen ums Geld. In den 90er Jahren wurde intensiv in Übernachtungskapazitäten investiert, heißt es vom Tourismusverband. Doch seitdem sind 20 Jahre vergangen. Die Häuser von damals sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wer weiter attraktiv für Gäste sein will, muss jetzt investieren. Nicht für jeden Hotelier ist eine teure Sanierung noch rentabel.

Manche machten dicht, andere fanden lukrativere Einnahmequellen. In Weinböhla dient ein Hotel mit 216 Betten seit 2016 als Altenwohnheim. In Freital, Tharandt und Riesa wurden drei Objekte mit insgesamt 439 Betten zu Flüchtlingsunterkünften umgenutzt. In Riesa betraf es das frühere Hotel Saxonia am Bahnhof. Aber hat das der Konkurrenz genutzt, dem Hotel Mercure fast in Sichtweite? „Eher nicht“, sagt Reiner Striegler von der Gesellschaft Magnet, die das Mercure betreibt. „Das Saxonia hatte eine andere Zielgruppe als wir.“

Insgesamt sei die Übernachtungsnachfrage in Riesa 2016 leicht zurückgegangen, die Schließung des Saxonia habe aber dazu geführt, dass sich die Situation in der Stadt fast ausgleiche. Das Mercure selbst habe mit mehr als 20 000 Übernachtungen nur „einen Tick“ weniger als im Jahr zuvor.

Den Hotel-Schließungen im Elbland stehen nur wenige neue Bettenkapazitäten gegenüber – wie die Erweiterung des Welcome-Parkhotels oder die Neueröffnung des Kerstinghauses in Meißen. Größere Häuser abseits dieses touristischen Kerngebietes seien auf Dauer nur schwer rentabel zu betreiben, heißt es vom Tourismusverband. Dort schielt man eher in Richtung Dresden. Denn wie viele Urlauber in die Region kommen, steht und fällt mit den Gästezahlen in der Landeshauptstadt. Wendsche: „Die Herausforderung für unsere Urlaubsregion besteht darin, die Vernetzung sowohl mit Dresden als auch mit den hochwertigen tagestouristischen Angeboten in der Fläche zu forcieren.“

Für 2017 wolle man eine stabile Entwicklung des Tourismus, sagt Sindy Vogel, Geschäftsführerin des Verbandes. Für Zuwächse sollen auch Werbeaktionen zu den drei großen Jubiläen 25 Jahre Sächsische Weinstraße, 175. Geburtstag von Karl May und 500 Jahre Reformation sorgen. Infoblätter zu Weinveranstaltungen werden etwa in Hamburg, Berlin, Erfurt und Nürnberg verteilt. In Potsdam sollen große Straßenplakate für das Elbland werben. Auch aus Tschechien will man Besucher anlocken. In Riesa ist man jedenfalls zuversichtlich: „Im Januar und Februar haben wir eine signifikante Steigerung im Vergleich zu den beiden Vorjahren“, sagt Reiner Striegler vom Mercure. (mit SZ/csf)

