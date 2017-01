Weniger Tagesmütter in Bannewitz Zwei Betreuerinnen sind in der Gemeinde ausgefallen. Ersetzt werden sollen sie nicht.

Für die Kinderbetreuung außerhalb von Kitas stehen in Bannewitz nur noch elf Tagesmütter zur Verfügung. © dpa

In der Gemeinde Bannewitz kümmern sich derzeit nur noch elf statt zuvor 13 Tagesmütter um die Kinderbetreuung. Der Verlust habe zwischenzeitlich für Probleme gesorgt, wo die insgesamt zehn von ihnen zuvor betreuten Kinder nun unterkommen sollen. Obwohl der Neubau auf dem Areal an der Boderitzer Straße in Bannewitz noch nicht steht, hatte der Träger, die Thüringer Sozialakademie, sich angeboten, die betreffenden Kinder an Dresdner Einrichtungen zu vermitteln, die ebenfalls von dem Träger betrieben werden, erzählt Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos), dankbar für die Bereitschaft des künftigen Geschäftspartners.

Die Hilfe musste dann aber doch nicht angenommen werden. Wie Fröse mitteilt, konnten die zehn betreffenden Kinder dann doch in bestehenden Bannewitzer Einrichtungen unterkommen. Trotz des Verlustes der Tagesmütter habe Bannewitz derzeit keinen weiteren Bedarf an neuen Tagesmüttern. Mit der erwähnten neuen Kindertagesstätte, die derzeit in Boderitz entsteht, ist ab August diesen Jahres Platz für weitere 105 Kinder. (SZ/ves)

zur Startseite