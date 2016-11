Weniger Straftaten von Flüchtlingen Asylbewerber im Kreis Görlitz sind offenbar friedlicher als im Kreis Bautzen.

Symbolbild. © Sebastian Willnow/dpa

Asylbewerber sind seit Anfang 2015 im Kreis Görlitz deutlich seltener für Straftaten verantwortlich gemacht worden als im Kreis Bautzen. Das geht aus einer Antwort des Sächsischen Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Demnach sind in der Polizeistatistik im Kreis Bautzen für 2015 insgesamt 230 Straftaten vermerkt, die Asylbewerbern zugeordnet werden; in der ersten Hälfte dieses Jahres waren es allein 148. Verstöße gegen das Ausländerrecht sind nicht mitgezählt.

148 Straftaten gab es im Kreis Görlitz im gesamten vorigen Jahr; von Januar bis Juni dieses Jahres waren es 44.

Auch interessant: Im Kreis Bautzen deutet sich für dieses Jahr ein Anstieg der Straftaten ab, in Görlitz nimmt die Kriminalität unter Asylbewerbern ab. Dabei ist zwar zu beachten, dass im Kreis Bautzen deutlich mehr Asylbewerber untergebracht sind. Dort sind es derzeit 2076, hier gut 300 weniger. Aber auch in Bezug zu diesen Zahlen ist die Kriminalität in Bautzen größer als im Kreis Görlitz. Das kann auch daran liegen, dass in Bautzen mehr Flüchtlinge in Heimen untergebracht sind. Görlitz setzt stärker auf die Unterbringung in Mietwohnungen. Eine Zahl illustriert diesen Unterschied. Im Kreis Bautzen wurden im ersten Halbjahr 29 Fälle von Sachbeschädigung oder Brandstiftung in Gemeinschaftsunterkünften registriert – in Görlitz drei. (SZ/fs)

zur Startseite