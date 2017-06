Weniger Straftaten in Ostrau Von 79 Fällen im Jahr 2016 wurden 58 aufgeklärt. Oft ist es ein bestimmter Personenkreis, der immer wieder auffällt.

Im vergangenen Jahr wurden von der Polizei 18 Einbrüche in Ostrau aufgenommen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Beschaffungskriminalität für Drogen. © Symbolbild/dpa

Wenn es um Straftaten geht, bezeichnet Döbelns Revierleiter Andree Wagner Ostrau als sehr ruhige Gemeinde, die äußerst ländlich geprägt ist. Es gebe keine ausgeprägten Kriminalitätsschwerpunkte.

Dabei sah es im Jahr 2013 ganz anders aus. Einbrüche in Eigenheime oder in Unternehmen standen fast auf der Tagesordnung. Die Gemeinde und der Bund der Selbstständigen Ostrau forderten mehr Polizeipräsenz (DA berichtete). Vor vier Jahren erfasste die Polizei 164 Fälle – im vergangenen Jahr waren es nicht einmal die Hälfte. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat Bürgerpolizist Uwe Gründel.

Zusammenarbeit mit der Gemeinde

„Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Gründel ist seit August 2015 für die Gemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig und ehemals Mochau zuständig. Zweimal in der Woche hat er in seinem Büro an der Molkereistraße Sprechzeit. Doch der Bürgerpolizist ist lieber in den Ortsteilen unterwegs, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. So erfahre er von den großen und kleinen Problemen im Dorf. Eine gute Zusammenarbeit gibt es auch mit der Gemeindeverwaltung. Vor allem die Ordnungsbedienstete Petra Teichert erhält vom Polizeibeamten Hilfe und Unterstützung. Das ist zum Beispiel beim Abstrafen von Falschparkern, bei der Überprüfung des Zustandes von Verkehrszeichen oder dann der Fall, wenn es um Ordnung und Sicherheit geht. „Ich bin in vielen Situationen froh, dass ich Uwe Gründel an meiner Seite habe. Nicht immer sind die Leute freundlich und nett“, so Petra Teichert. Gründel war auch bei der großen Spendenaktion in der Ostrauer Turnhalle im vergangenen Jahr dabei und für den sicheren Transport des Spendengeldes zuständig.

Geldbeschaffung für Drogen

„Die 18 Einbrüche in Firmen im vergangenen Jahr stehen wahrscheinlich im Zusammenhang mit Drogenkriminalität“, sagte der Leiter des Döbelner Polizeireviers. Es sei umfangreiches Spurenmaterial gefunden worden. In diesem Zusammenhang sei am vergangenen Freitag ein junger Deutscher inhaftiert worden.Grundsätzlich ist die Zahl der Einbrüche im Ostrauer Gewerbegebiet zurückgegangen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Firmen bessere Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. „Wir geben Hinweise und vermitteln den Kontakt zu Sicherheitsexperten sowie zum Landeskriminalamt. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen im Gewerbegebiet ist sehr gut. Die Betriebsleitungen sind sehr zugänglich, auch wenn wir mit einem Anliegen kommen“, sagte Uwe Gründel. Das sei nicht nur bei den Unternehmen so. Auch Grundstücksbesitzer oder zum Beispiel der Schrebitzer Heimatverein haben bei Gründel nachgefragt, wie sie ihr Haus sichern können. Ratschläge gab es von den Experten.

Die häufigen Körperverletzungen – es waren im vergangenen Jahr 16 – gingen auf einige wenige Deutsche und Ausländer zurück. Bei denen handle es sich nicht um die Asylbewerber, die seit vorigem Jahr in Ostrau wohnen, betonte Wagner. Er sprach von fünf Intensivtätern, die der Polizei bekannt sind und viel Arbeit bereiten.

Gute Aufklärungsquote

Laut der Kriminalitätsstatistik 2016, die Dirk Schilling den Gemeinderäten vorstellte, gab es in der Verwaltungsgemeinschaft Ostrau/Zschaitz-Ottewig insgesamt 79 Fälle, die von der Polizei aufgenommen worden sind. Das sind 29 Fälle weniger als im Jahr 2015.

Von den in Ostrau verübten Straftaten wurden insgesamt 58 aufgeklärt. Das sind mehr als 73 Prozent. „Das hat vorwiegend zwei Gründe. Zum einen ist es die aufwendige und gute Ermittlungsarbeit und zum anderen sind an den Straftaten relativ wenig Leute beteiligt. Diese sind meist schon als Tatverdächtige in Erscheinung getreten“, so Wagner. Von den aufgeklärten Fällen wurden 43 von bekannten Tatverdächtigen ausgeführt.

„Noch immer wirkt sich der Einbruch vor drei Jahren im Einwohnermeldeamt aus. Damals wurden persönliche Daten gestohlen. Sie werden für Vermögens- und Betrugsdelikte verwendet. Das war 2016 zehnmal der Fall“, so Andree Wagner.

